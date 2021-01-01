Песков указал на роль Путина при разрешении конфликта в Карабахе

По словам Пескова, прекратить боевые действия помогли дружественные отношения Путина с Азербайджаном и Арменией, президент провел много дней «с телефонной трубкой в руке», обсуждая вопрос с лидерами республик и президентом Турции

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Достичь урегулирования в Нагорном Карабахе помогло то, что президент Владимир Путин поддерживает дружественные отношения и с Баку, и с Ереваном. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия, чтобы это остановить, — они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить», — считает Песков. Он добавил, что нельзя допускать активных боевых действий у границ России.

По словам пресс-секретаря, российский президент занимался вопроcом прекращения боевых действий в регионе лично и «много-много дней провел с телефонной трубкой в руке», разговаривая с лидерами Азербайджана и Армении. Помимо этого, Путин вел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как заявил Песков, часть из этих разговоров доступна по сообщениям пресс-службы Кремля, «но далеко не все».

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Карабахе начались 27 сентября. В ходе конфликта использовались тяжелая артиллерия, танки, авиация, беспилотники. Баку и Ереван несколько раз предприняли неудачные попытки заключить перемирие, в нарушении которого обвиняли друг друга. В начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении боев на территории непризнанной республики.