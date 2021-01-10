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Токаев пообещал не принимать «репрессивных мер» против митингующих

Президент не исключил протесты в Казахстане на фоне парламентских выборов. СМИ сообщают, что оппозиция вышла на улицы в Алмате, ее блокировала полиция. В городе перебои с мобильным интернетом

Правоохранительные органы Казахстана при возможных митингах в связи с проходящими в стране парламентскими выборами будут действовать строго в соответствии с законом. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.

«Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать строго в соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет», — сказал президент.

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10 января в Казахстане начались выборы депутатов мажилиса — парламента страны. В них принимают участие пять партий: Народная партия Казахстана, Nur Otan, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Демократическая партия Казахстана «Ак жол», Политическая партия «Адал». Кроме того, граждане выбирают депутатов маслихатов — местных законодательных органов.

Как сообщает «Интерфакс-Казахстан» в Алматы проходит митинг оппозиции, которая считает выборы в законодательное собрание нелегитимными. По информации издания, полиция заблокировала представителей «Демократической партии Казахстана» во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем на площади Республики в центре города. Сообщалось о нескольких десятках участников протестов.

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По данным «Sputnik.Казахстан», жители Алматы с утра 10 января начали жаловаться на перебои в работе мобильного интернета. В центре города клиентам сотовых операторов доступны только звонки.

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Замглавы МВД Казахстана Арыстангани Заппаров заявил, что на выборах пока не выявлено ни нарушений избирательного законодательства, ни нарушений общественного порядка на участках.

Автор
Михаил Котляр
Казахстан Касым-Жомарт Токаев выборы протесты
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