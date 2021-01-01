В Казахстане госслужащим запретили держать счета в зарубежных банках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции, сообщает пресс-служба главы государства.

Как передает Sputnik Казахстан, этот закон запрещает госслужащим иметь счета в иностранных банках. Запрет на владение иностранными счетами коснется также депутатов парламента и судей.

Помимо этого, закон исключает возможность условно-досрочного освобождения людей, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

В феврале президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию поддержал предложение, предусматривающее запрет для должностных лиц на иностранные активы и счета за рубежом, а также предложил расширить список лиц, включив в него и главу государства. Позже это положение вошло в новый текст Конституции России.