WP узнала о провалившемся покушении США на еще одного иранского командира

Пентагон пытался в один день с убийством Сулеймани ликвидировать еще одного видного военачальника КСИР — Абдула Резу Шахлаи, который курировал действия проиранских повстанцев в Йемене. Засекреченная операция провалилась

Ударный беспилотник MQ-9 Reaper (Фото: U.S. Air Force / Reuters)

В тот день, когда США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Аль-Кудс», американские военные пытались убить еще одного высокопоставленного иранского военачальника — Абдула Резу Шахлаи, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает CNN.

Шахлаи занимал высокую должность в спецподразделении «Аль-Кудс», которое, как полагают в Вашингтоне, отвечает за подрывные действия Ирана в регионе. Шахлаи, которого WP также называет финансистом «Аль-Кудса», действовал в Йемене, где поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ведут войну против коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией.

WP отмечает, что операция по ликвидации Шахлаи была строго засекречена и даже на условии анонимности собеседники издания не стали сообщать какие-либо ее подробности за исключением того, что она не увенчалась успехом. Атака на Шахлаи в Йемене проводилась в тоже время, когда беспилотник ВВС США нанес удар по машине Сулеймани в Багдаде. Тогда в некоторых СМИ и в соцсетях появились неподтвержденные сообщения о том, что Шахлаи был ликвидирован. Эту информацию власти Соединенных Штатов официально не подтвердили. «Мы видели сообщение о воздушном ударе 2 января в Йемене, который давно стал убежищем для террористов и других противников Соединенных Штатов. Министерство обороны не обсуждает предполагаемые операции в регионе», — заявила вскоре после этого официальный представитель Пентагона Ребекка Ребарич.

«Если бы мы убили его, мы бы хвастались этим в ту же ночь», — сказал WP собеседник, имеющий отношение к властям США.

В декабре Госдеп США пообещал вознаграждение в $15 млн за информацию о местонахождении Шахлаи. Вашингтон обвиняет его в организации многочисленных нападений на американские силы в Ираке, в том числе нападения на американских военнослужащих в городе Кербела в 2007 году. Тогда погибли пятеро и были ранены трое американских солдат, после чего власти США обвинили в причастности к атаке Тегеран. Также его обвиняли в организации покушения на посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах Аделя Аль-Джубейра в ресторане в Вашингтоне.