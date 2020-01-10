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Правительство предупредило россиян о возможных рисках на Ближнем Востоке

Обострение ситуации в регионе произошло после убийства иранского генерала Сулеймани, ударов Ирана по американским базам в Ираке и крушения украинского пассажирского лайнера близ Тегерана
Аэропорт Багдада (Фото: Karim Kadim / AP)

Граждан России, которые находятся в странах Ближнего Востока или планируют отправиться в регион в ближайшее время, информируют о возможных рисках. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства России Олег Осипов, передает «РИА Новости».

«Налажено регулярное информирование граждан Российской Федерации, находящихся в регионе либо планирующих зарубежные поездки, о рисках, с которыми они могут столкнуться», — сказал он.

Росавиация рекомендовала усилить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Общество

По словам Осипова, Ростуризм и ассоциация «Турпомощь» организовали работу «Горячей линии» для россиян, находящихся в туристических поездках в ближневосточном регионе.

Пресс-секретарь добавил, что российские власти продолжают мониторинг событий на Ближнем Востоке. Этим, по его словам, занимаются соответствующие министерства и ведомства. Также, как указал Осипов, анализируются события, которые влияют на деятельность гражданской авиации и безопасность граждан России.

8 января премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам выяснить, насколько безопасными для российских туристов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке остаются полеты в регион. Тогда Осипов говорил, что Медведев дал поручение оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе и в районе Персидского и Оманского заливов.

Последствия удара Ирана по объектам США в Ираке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани вследствие авиаудара со стороны США по инфраструктуре аэропорта Багдада, а также последующего ответа Тегерана, который нанес удары по американским военным объектам, расположенным в Ираке.

Крушение самолета Boeing «Международных авиалиний Украины» (МАУ) произошло после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Катастрофа произошла в ночь ракетного удара Ирана по базам США в Ираке, который стал ответом на убийство Сулеймани в Багдаде.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Россияне, Ближний Восток
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