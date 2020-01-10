Правительство предупредило россиян о возможных рисках на Ближнем Востоке

Обострение ситуации в регионе произошло после убийства иранского генерала Сулеймани, ударов Ирана по американским базам в Ираке и крушения украинского пассажирского лайнера близ Тегерана

Аэропорт Багдада (Фото: Karim Kadim / AP)

Граждан России, которые находятся в странах Ближнего Востока или планируют отправиться в регион в ближайшее время, информируют о возможных рисках. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства России Олег Осипов, передает «РИА Новости».

«Налажено регулярное информирование граждан Российской Федерации, находящихся в регионе либо планирующих зарубежные поездки, о рисках, с которыми они могут столкнуться», — сказал он.

По словам Осипова, Ростуризм и ассоциация «Турпомощь» организовали работу «Горячей линии» для россиян, находящихся в туристических поездках в ближневосточном регионе.

Пресс-секретарь добавил, что российские власти продолжают мониторинг событий на Ближнем Востоке. Этим, по его словам, занимаются соответствующие министерства и ведомства. Также, как указал Осипов, анализируются события, которые влияют на деятельность гражданской авиации и безопасность граждан России.