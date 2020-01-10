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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Зеленский заявил о полученной от США важной информации о крушении в Иране

Украинский лидер поделился с Белым домом данными, которыми обладает Киев
Фото: Wana News Agency / Reuters

Власти США передали Киеву важную информацию, связанную с крушением украинского Boeing в Тегеране. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба офиса главы государства.

Зеленский сообщил, что получил данные от Вашингтона в ходе разговора с госсекретарем Майком Помпео. «Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», — цитирует слова президента его пресс-служба.

В разговоре с Помпео Зеленский рассказал собеседнику о ходе расследования катастрофы. Госсекретарь США, в свою очередь, выразил ему соболезнования. Также Зеленский и Помпео обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке.

В январе должен состояться визит Майка Помпео на Украину. Изначально он намечался на 3 января, однако его перенесли на конец месяца.

Крушение лайнера Boeing «Международных авиалиний Украины» (МАУ) произошло после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Большая часть погибших — это граждане Ирана и Канады, также среди жертв — украинский экипаж самолета. Катастрофа произошла в ночь ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке, который стал ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
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Среди версий крушения — случайное поражение самолета иранской зенитной ракетой. Эту версию накануне озвучили американские СМИ, а позднее — лидеры Канады и Великобритании.

Вместе с тем власти Ирана сообщения о том, что причиной гибели лайнера была ракета, опровергают. Власти Украины не исключают и другие версии крушения, среди которых — технические неполадки и теракт. Госсекретарь США Майк Помпео 10 января призвал дождаться результатов расследования причин катастрофы.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, США, Иран, крушение
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