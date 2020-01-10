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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing
Тегеран направил официальное приглашение Национальному совету по безопасности на транспорте США. Тот уже выделил своего представителя для участия в расследовании крушения украинского лайнера под Тегераном
Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил официальное уведомление от Ирана о крушении самолета Boeing «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Об этом говорится в заявлении NTSB, которое приводит Reuters.

В сообщении ведомства также сказано, что NTSB уже назначил своего представителя для расследования аварии. «NTSB продолжает следить за ситуацией вокруг аварии и оценивать уровень своего участия в расследовании», — говорится в заявлении.

В разговоре с Reuters представитель иранских властей подтвердил, что Иран официально пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения лайнера, и агентство согласилось назначить своего представителя.

Компания Boeing заявила, что поддержит NTSB в расследовании, добавляет агентство.

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О том, что власти Ирана предложили NTSB принять участие в расследовании причин катастрофы украинского лайнера, ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

События разворачиваются на фоне сообщений о том, что украинский лайнер мог быть сбит случайно иранской ракетой. Об этом, в частности, сообщили накануне сначала американские СМИ, а затем в пользу данной версии высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Власти Ирана опровергают эту версию, называя подобные сообщения «психологической войной» против страны.

Автор: Мария Бондаренко
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