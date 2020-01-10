Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

Тегеран направил официальное приглашение Национальному совету по безопасности на транспорте США. Тот уже выделил своего представителя для участия в расследовании крушения украинского лайнера под Тегераном

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил официальное уведомление от Ирана о крушении самолета Boeing «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Об этом говорится в заявлении NTSB, которое приводит Reuters.

В сообщении ведомства также сказано, что NTSB уже назначил своего представителя для расследования аварии. «NTSB продолжает следить за ситуацией вокруг аварии и оценивать уровень своего участия в расследовании», — говорится в заявлении.

В разговоре с Reuters представитель иранских властей подтвердил, что Иран официально пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения лайнера, и агентство согласилось назначить своего представителя.

Компания Boeing заявила, что поддержит NTSB в расследовании, добавляет агентство.