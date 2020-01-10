Иран попросил Boeing прислать представителя для расследования катастрофы

Официальный представитель иранского правительства Али Рабей прокомментировал версию о случайном попадании ракеты в самолет Boeing «Международных авиалиний Украины», потерпевшем крушение утром 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана.

По словам Рабея, подобные сообщения являются психологической войной против Ирана. «Мы настоятельно призываем Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к изучению черных ящиков», — приводит его слова Reuters. Рабей также добавил, что к расследованию крушения могут присоединиться представители всех стран, чьи граждане были на борту разбившегося лайнера.

Высказывания представителя иранского правительства последовали вслед за заявлениями премьер-министра Канады Джастина Трюдо. На пресс-конференции в четверг он заявил, что по имеющимся у канадских властей данных, самолет мог быть сбит случайно иранской ракетой.