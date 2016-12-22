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Дерипаска подал иск к Манафорту из-за «мошенничества на $26 млн»
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Дерипаска подал иск к Манафорту из-за «мошенничества на $26 млн»
Политика, 10 янв, 23:01
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Дерипаска подал иск к Манафорту из-за «мошенничества на $26 млн»
Кипрская компания российского миллиардера утверждает, что инвестировала по совету Пола Манафорта в украинскую Black Sea Cable, но потраченные деньги пропали
Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg )

Структура российского миллиардера Олега Дерипаски подала иск к бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его помощнику Ричарду Гейтсу. Кипрская Surf Horizon Limited, принадлежащая Дерипаске, обвиняет Манафорта и Гейтса в мошенничестве на миллионы долларов.

Surf Horizon Limited подала иск в Верховный суд штата Нью-Йорк. В иске утверждается, что Манафорт и Гейтс присвоили себе часть от $18,9 млн, которые Surf инвестировала в украинские телекоммуникационные компании, известные как группа Black Sea Cable. На такие инвестиции структура миллиардера согласилась по совету Манафорта и Гейтса, говорится в иске. Surf планировала приобрести Black Sea Cable через кипрскую фирму Манафорта PEM Advisors Ltd., $18,9 млн были переведены на ее счет в 2008 году.

Также компания Дерипаски утверждает, что оплатила издержки в размере $7,35 млн. «Больше $26 млн были утеряны, и цель инвестиций Surf оказалась недоступна, но Манафорт и Гейтс не могли объяснить, что случилось», — заявляет Surf. Однако в мае 2017 года аффилированная с Surf компания Adoptol Limited получила «доказательства» того, что ответчики «перенаправили себе миллионы долларов из того, что Surf заплатила их компаниям».

«В иске Surf требует компенсации ущерба (в размере, который определит суд), понесенного от мошеннических действий ответчиков, ужасной небрежности, вероломного предательства, хищнического самоуправства, а также возмещения убытков в размере $25 млн», — говорится в документе.

Манафорт и Гейтс являются фигурантами уголовного дела, возбужденного спецпрокурором Робертом Мюллером. Их, в частности, подозревают в отказе регистрироваться в качестве иноагентов и отмывании денег. Манафорт обвиняется в работе в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича.

Представитель Олега Дерипаски еще в октябре пообещал Манафорту «очевидные юридические последствия» за «манипуляции с инвестициями». О каком вложении идет речь не уточнялось. За день до заявления представителя Дерипаски американский телеканал NBC опубликовал статью, в которой рассказывалось, что российского миллиардера и Манафорта связывали сделки на более чем $60 млн. В публикации NBC упоминались суммы в $26 млн и $7 млн: в таком размере Oguster Management Ltd. выдавала кредиты связанным с Манафортам фирмам Yiakora Ventures Ltd., и LOAV Advisers Ltd. соответственно.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Олег Дерипаска , иск в суд , Пол Манафорт
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