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Кремль предложил завлекать на выборы с помощью селфи и семейных игр
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Кремль предложил завлекать на выборы с помощью селфи и семейных игр
Выборы президента России, 08:00
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Кремль предложил завлекать на выборы с помощью селфи и семейных игр
Кремль подготовил для регионов рекомендации по повышению явки на выборах 2018 года. Среди них — проекты под названием «Большие семейные игры», «Фото на выборах» и школьные референдумы, сообщили источники РБК
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Селфи с избирателями

Администрация президента подготовила для региональных администраций несколько предложений, направленных на повышение явки избирателей на выборах 18 марта 2018 года. Один из проектов предлагает участникам сделать селфи с избирательных участков, выложить их в соцсети и таким образом принять участие в конкурсе снимков, победители которого получат призы.

В презентации конкурса «Фото на выборах» (есть в распоряжении РБК) говорится, что его цель — «мобилизовать избирателей 18–39 лет», а также «создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках». В начале декабря 2017 года источник РБК, близкий к руководству одного из регионов, и два собеседника, близких к администрации президента, рассказали, что федеральный центр поставил задачу превратить выборы в марте 2018-го в праздник. Речь идет именно о дне голосования, когда нужно создать праздничное настроение на избирательных участках, подчеркнули источники РБК. Кремль, по словам источников, рассчитывает, что это поможет повысить явку.

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Подготовка к конкурсу «Фото на выборах» должна пройти в несколько этапов.

До 15 января регионам предложено согласовать проведение конкурса в региональной избирательной комиссии; утвердить ответственного за реализацию мероприятия; найти организацию, «от имени которой будет проводиться конкурс на территории субъекта РФ», и зарегистрировать официальный сайт конкурса.

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В конце декабря 2016 года первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике отметил, что «основной кандидат должен победить на выборах «при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%, рассказывали РБК участники мероприятия. За основного кандидата, которым для Кремля после объявления об участии в выборах стал Владимир Путин, должны отдать голоса не менее половины избирателей, уточнили участники семинара.

Этапы

Каждый регион должен зарегистрировать свой домен, посвященный конкурсу, поясняют два близких к Кремлю собеседника РБК.

С 16 января по 25 февраля начнется организационный этап. Он подразумевает утверждение положения о проведении конкурса на территории региона, официальное уведомление регионального избиркома о мероприятии, разработку медиаплана проекта, производство наружной рекламы, подбор сетевой структуры исполнителей, наполнение сайта конкурса. 

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На третьем, мобилизационном этапе, который продлится с 26 февраля до дня голосования, необходимо провести масштабную информационную кампанию, посвященную конкурсу: разместить сюжеты на телевидении (порядка шести сюжетов на двух-трех телеканалах), новости на радио (по 30 упоминаний в новостных блоках на пяти-шести радиостанциях), обеспечить публикации в печатных и интернет-СМИ (по три статьи на трех-четырех сайтах по 3 тыс. знаков с фото).

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Также в презентации предлагается «инициировать и провести флешмоб, посвященный конкурсу», продвигать его в социальных сетях (например, в популярных городских сообществах региона), разместить наружную рекламу, в том числе в общественном транспорте, провести инструктаж волонтеров, организовать «систему отчетности в день голосования».

Структура исполнителей предлагается следующая: на каждые десять волонтеров приходится один бригадир, на каждые десять бригадиров — один кустовой менеджер, в свою очередь, на двух кустовых менеджеров приходится один полевой менеджер.

Звезды и призы

Для участия в конкурсе избиратель должен проголосовать на выборах, а затем сфотографироваться в специальных фоторамках, которые установят на избирательных участках. Помогать гражданам с фотографиями будут волонтеры, которые, как предполагается, станут раздавать и листовки с условиями конкурса. Участникам мероприятия предложат выложить свои снимки в Instagram или во «ВКонтакте» с хештегом конкурса и хештегом с названием города.

Для популяризации конкурса предлагается привлекать в качестве участников «звездных избирателей»: популярных актеров, музыкантов, спортсменов, политиков, популярных блогеров, известных юмористов и участников КВН.

До 22 марта в регионах будет проходить голосование за лучшие снимки. 25 марта предполагается подвести итоги, до 1 апреля — наградить победителей.

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В качестве призов, как ожидается, будут вручаться iPhone и iPad, сказали два близких к Кремлю собеседника РБК.

Регионам нужно будет самим искать средства на организацию мероприятия и закупку призов, подчеркнули оба источника РБК.

Проведение конкурса «крайне зарегулировано» — мероприятие предлагается проводить по одному шаблону, обо всех действиях надо будет отчитываться перед федеральным центром, например согласовывать кандидатуры звезд, которых планируется привлечь для популяризации акции, как будто регионы сами не в состоянии придумать что-то креативное, сетует один из источников, близких к Кремлю.

Пилотный проект

Акция «Фото на выборах» уже проводилась в качестве пилотного проекта, направленного на повышение явки, во время губернаторских кампаний 10 сентября 2017 года. Конкурс проводился в семи городах: Калининграде, Советске, Перми, Губахе, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Томске. Тогда же был официально запущен сайт golosovach.ru. Организатором мероприятия, согласно golosovach.ru, выступал Центр прикладных исследований и программ. Победителям конкурса тогда вручались iPhone7 (первое место), iPad (второе) и часы Apple Watch (третье).

Во время выборов президента Центр прикладных исследований и программ «юридически не будет иметь отношения» к конкурсу, сказал РБК директор организации Сергей Румянцев. Акцию будут организовывать другие люди, добавил он, но назвать фамилии отказался.

«Большие семейные игры» и школьные референдумы

В целом Кремль предложил регионам несколько разных типов активностей на избирательных участках в день голосования, сказали оба близких к администрации президента собеседника РБК. Регионам никто ничего не навязывает, каждый может выбрать проекты на свое усмотрение, сказал еще собеседник, близкий к Кремлю.

Среди них, например, проект «Большие семейные игры», который предполагает проведение конкурсов для родителей, пришедших на участки с детьми. Это могут быть конкурсы по отгадыванию слов, забиванию мяча в ворота — многие избирательные участки располагаются в школах, и организовать такие акции вполне возможно, поясняет один из источников РБК.

Еще одна акция — «Профориентирование», которая подразумевает тестирование детей на их склонности и способности, рассказывает другой собеседник, близкий к Кремлю. Также регионам предлагается проводить так называемые школьные референдумы по вопросам, касающимся работы школ, добавляет он. Эти референдумы не будут иметь юридической силы, но позволят выявить мнение родителей по тем или иным проблемам. 

Особенности места

Проекты, связанные с селфи на участках, семейными играми, организацией школьных референдумов, могут привлечь избирателей на участки, но этот результат будет зависеть от конкретного города, школы, участка и того, насколько креативно будут организованы мероприятия, считает политтехнолог Григорий Казанков. Например, в случае с организацией школьных референдумов главное — правильно подобрать вопрос, чтобы он волновал не только родителей, но и детей, полагает эксперт. Такого рода опросы дадут эффект, если родители пойдут голосовать на участок, который находится по месту их жительства, добавляет он.

«Семейные игры — это прежде всего атмосфера. Для жителей небольших городов, в которых мало что происходит, выборы — это событие, в каком-то смысле тусовка, возможность куда-то пойти, тем более если это связано с детьми и внуками», — рассуждает Казанков.

Что касается селфи на участках, то это тоже «работающая история», которая направлена на людей, которые либо обычно не ходят на выборы, либо пойдут голосовать в первый раз. «Дело даже не в iPhone и iPad. Если сделать это (участие в выборах) модным, то многие пойдут голосовать», — уверен эксперт.

Все эти проекты вряд ли поднимут явку резко, но на определенные категории граждан способны оказать эффект, считает политолог Алексей Макаркин. Прежде всего речь идет о молодых родителях в возрасте от 30 до 45 лет, уточняет он. «Этот избиратель гораздо менее активен, чем люди старших возрастов, и его невозможно мобилизовать как более молодые группы, например студентов из общежитий. Но их можно привлечь на участки через ребенка», — уверен эксперт. По его словам, о конкурсах наверняка будет много сообщаться, о них в том числе будут говорить классные руководители, и «дети сами будут тянуть родителей на участок».

Проект с селфи на участках менее эффективен, считает Макаркин. «В определенном смысле это лотерея, а люди к ним привыкли, как и к тому, что выиграть не очень реально. Если ничего не выиграешь, то может возникнуть разочарование», — констатирует эксперт.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , Кремль , выборы , явка , избиратели
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