Российские военные сбили украинский истребитель Су-27
Воздушно-космические силы России (ВКС) сбили украинский истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
«ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении военного ведомства.
Согласно официальной сводке, средствами противовоздушной обороны (ПВО) также были сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 280 беспилотников самолетного типа.
Также ведомство отчиталось, что подразделения группировки войск «Восток» освободили село Остаповское в Днепропетровской области, а подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах Новоандреевки и Лукьяновского в Запорожской области и Никольского в Херсонской области.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также места запуска дронов. Также были нанесены удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах.
Удары нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
