 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские военные сбили украинский истребитель Су-27

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины
Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины (Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Воздушно-космические силы России (ВКС) сбили украинский истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

«ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении военного ведомства.

Согласно официальной сводке, средствами противовоздушной обороны (ПВО) также были сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 280 беспилотников самолетного типа.

Также ведомство отчиталось, что подразделения группировки войск «Восток» освободили село Остаповское в Днепропетровской области, а подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах Новоандреевки и Лукьяновского в Запорожской области и Никольского в Херсонской области.

Минобороны отчиталось об ударах по объектам ВПК и энергетики Украины
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Накануне Минобороны сообщило, что российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также места запуска дронов. Также были нанесены удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах.

Удары нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минобороны Су-27 Военная операция на Украине ВКС
Материалы по теме
Минобороны заявило об уничтожении четырех морских дронов в Черном море
Политика
Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергетики Украины
Политика
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 13:57 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 13:57
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
В Ивановской области после крушения Ан-22 создали оперативный штаб Политика, 14:07
В Казахстане арестовали активы фигуранта дела о взятках в Минобороны Политика, 14:06
Сийярто выразил надежду на скорый мир на Украине и отмену санкций Политика, 14:06
В России появились почтовые марки с участниками спецоперации на Украине Общество, 14:02
В Троицке не поддержали установку скульптуры «Семья солдата СВО» Общество, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:57
Песков не смог назвать сроки возврата ставки НДС к 20% Политика, 13:56
Лучший защитник-бомбардир КХЛ пропустит Кубок «Первого канала» Спорт, 13:54
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Приток валюты на вклады россиян оказался максимальным почти за два года Финансы, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
ИИ и персонал: как технологизация изменила HR Тренды, 13:37