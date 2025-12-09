Экс-мэра Иваново задержали за покровительство в капремонте на ₽500 млн

Следствие считает, что на посту зампреда областного правительства Шаботинский оказывал покровительство фирмам в сфере капремонта по договоренности с руководством департамента ЖКХ. Шаботинский ушел с поста мэра Иваново 1 декабря

Александр Шаботинский (Фото: Правительство Ивановской области)

В Иваново возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства и экс-главы города по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщила областная прокуратура в телеграм-канале.

Дело возбуждено по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстной заинтересованности; от трех до десяти лет лишения свободы). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В сообщении не называется имя фигуранта. По данным ТАСС и «Коммерсанта», речь идет об Александре Шаботинском, его задержали в Москве. Шаботинский 1 декабря ушел с поста мэра Иваново по собственному желанию, пробыв на этой должности полтора года. С 2017 по 2024 год Шаботинский был зампредом правительства Ивановской области, курировал вопросы ЖКХ.

По версии следствия, на этом посту он с 2020 по 2024 год использовал свои полномочия и создавал коммерческим компаниям «благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку выполненных работ».

«Покровительство фирмам чиновник оказывал по договоренности с бывшими начальниками департамента жилищно-коммунального хозяйства, руководивших ведомством в указанный период. С этой целью он изначально находил подходящих кандидатов на указанные должности, которые в последующем назначались по его инициативе для реализации преступной схемы», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

По данным следствия, всего по такой схеме заключено свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 млн руб. В отношении указанных чиновников расследуется дело о превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК), добавили в прокуратуре.

В январе были задержаны директор департамента ЖКХ Ивановской области Денис Кочнев и его предшественник в должности Владислав Мартьянов. Оба признали вину, заключили досудебное соглашение и находятся под домашним арестом. В ноябре у Мартьянова изъяли в доход государства автомобили Porsche Cayenne и RAM общей стоимостью более 21 млн руб. Суд постановил, что он в 2023-м приобрел машины на неподтвержденные доходы и оформил их на юрлицо, номинальным учредителем которого был его племянник.