 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мэр Иваново Шаботинский покинул свой пост

Александр Шаботинский сложил полномочия главы города Иваново
Александр&nbsp;Шаботинский
Александр Шаботинский (Фото: ivanovoobl / Telegram)

Депутаты городской думы Иваново на внеочередном заседании приняли отставку мэра Александра Шаботинского, сообщает «РИА Новости».

Шаботинский пробыл на этой должности почти полтора года — с лета 2024-го. Он ушел в отставку по собственному желанию, написав заявление 1 декабря.

«Как поступило заявление, депутаты собрались и проголосовали», — уточнили в пресс-службе гордумы.

Сам Шаботинский подтвердил информацию порталу IvanovoNews.
«Да, я написал заявление по собственному желанию. По поводу дальнейших планов: все нормально, немного отдохну и снова займусь работой», — пояснил чиновник.
В администрацию города Шаботинский перешел из областного правительства, где с 2017 года курировал вопросы ЖКХ.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Иваново отставка чиновники Гордума
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 17:47
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Тренера по ММА задержали в Туле по делу о вымогательстве Общество, 17:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:52
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 17:51
Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу Политика, 17:49
Украина добивается от Европы еще €1 млрд до конца года для закупок оружия Политика, 17:46
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 17:39
В Киргизии избрали новый парламент Политика, 17:39
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко Спорт, 17:37
«ПСБ Благосостояние» стало лауреатом премии Investment Leаders-2025 Пресс-релиз, 17:33
Костин оценил один из пунктов мирного плана фразой «без них обойдемся» Политика, 17:33
Костин объяснил, почему у банков с маркетплейсами не сложился альянс Бизнес, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31