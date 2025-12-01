Мэр Иваново Шаботинский покинул свой пост
Депутаты городской думы Иваново на внеочередном заседании приняли отставку мэра Александра Шаботинского, сообщает «РИА Новости».
Шаботинский пробыл на этой должности почти полтора года — с лета 2024-го. Он ушел в отставку по собственному желанию, написав заявление 1 декабря.
«Как поступило заявление, депутаты собрались и проголосовали», — уточнили в пресс-службе гордумы.
Сам Шаботинский подтвердил информацию порталу IvanovoNews.
«Да, я написал заявление по собственному желанию. По поводу дальнейших планов: все нормально, немного отдохну и снова займусь работой», — пояснил чиновник.
В администрацию города Шаботинский перешел из областного правительства, где с 2017 года курировал вопросы ЖКХ.
