Мэр Иваново Шаботинский покинул свой пост

Александр Шаботинский (Фото: ivanovoobl / Telegram)

Депутаты городской думы Иваново на внеочередном заседании приняли отставку мэра Александра Шаботинского, сообщает «РИА Новости».

Шаботинский пробыл на этой должности почти полтора года — с лета 2024-го. Он ушел в отставку по собственному желанию, написав заявление 1 декабря.

«Как поступило заявление, депутаты собрались и проголосовали», — уточнили в пресс-службе гордумы.

Сам Шаботинский подтвердил информацию порталу IvanovoNews.

«Да, я написал заявление по собственному желанию. По поводу дальнейших планов: все нормально, немного отдохну и снова займусь работой», — пояснил чиновник.

В администрацию города Шаботинский перешел из областного правительства, где с 2017 года курировал вопросы ЖКХ.