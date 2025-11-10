 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Суд изъял у экс-замглавы правительства Ивановской области 800 млн руб.

По версии следствия, чиновник с 2022 по 2024 год оказывал покровительство частной компании при заключении госконтрактов на ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры. Компанией руководил родной брат его супруги
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области

В Ивановской области суд изъял у бывшего заместителя главы правительства региона Сергея Зобнина и связанных с ним лиц более 800 млн руб. незаконных доходов. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«Суд согласился с позицией прокуратуры и принял решение об удовлетворении исковых требований на общую сумму более 800 млн руб., взыскав незаконно полученные средства в доход Российской Федерации», — говорится в заявлении.

По версии следствия, Зобнин, используя свои должностные полномочия, в 2022–2024 годах оказывал покровительство коммерческой организации при заключении госконтрактов на ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры. При этом фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги Зобнина. При поддержке экс-зампреда правительства был заключен 21 контракт на общую сумму более 800 млн руб.

В Ивановской области арестовали зампреда правительства региона
Политика
Антон Арсеньев

О задержании Зобнина сообщалось в июле 2024-го. Вместе с ним под арест попала заместительница губернатора Ивановской области Ирина Эрмиш. В отношении чиновников и собственника компании было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В правительстве Ивановской области, комментируя следственные действия в отношении чиновников, заявили, что «любые коррупционные правонарушения должны тщательно расследоваться».

В октябре 2025-го суд арестовал зампреда правительства Ивановской области и директора регионального департамента здравоохранения Антона Арсеньева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Ивановская область суды изъятие Генпрокуратура

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Ивановской области арестовали зампреда правительства региона
Политика
Суд арестовал экс-мэра Ростова-на-Дону по делу о превышении полномочий
Общество
Против замначальника ростовского МЧС завели дело о превышении полномочий
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
В Австрии акцию памяти жертв еврейских погромов прервала речь Гитлера Политика, 19:14
Какой ресторан выбрать: икорный ужин, устрицы и венгерский гуляш Стиль, 19:10
NYT рассказала о манящей побегом от мобилизации «украинской Венеции» Политика, 19:09
СКА впервые всухую обыграл в гостях «Авангард» Спорт, 19:05
Минцифры рассказало, как восстановить интернет после «периода охлаждения» Общество, 19:05
Клишас не исключил существование мошеннической схемы с продажей жилья Общество, 19:04
Как прошла Международная конференция по креативной экономике Пресс-релиз, 19:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 18:54
Министра юстиции Украины Галущенко внесли в базу сайта «Миротворец» Политика, 18:49
Суд изъял у экс-замглавы правительства Ивановской области 800 млн руб. Общество, 18:47
Как создать базу знаний компании Образование, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
«Дачная» майнинг-ферма под Ярославлем похитила электричество на ₽8,2 млн Крипто, 18:36