Суд изъял у экс-замглавы правительства Ивановской области 800 млн руб.

По версии следствия, чиновник с 2022 по 2024 год оказывал покровительство частной компании при заключении госконтрактов на ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры. Компанией руководил родной брат его супруги

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области

В Ивановской области суд изъял у бывшего заместителя главы правительства региона Сергея Зобнина и связанных с ним лиц более 800 млн руб. незаконных доходов. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«Суд согласился с позицией прокуратуры и принял решение об удовлетворении исковых требований на общую сумму более 800 млн руб., взыскав незаконно полученные средства в доход Российской Федерации», — говорится в заявлении.

По версии следствия, Зобнин, используя свои должностные полномочия, в 2022–2024 годах оказывал покровительство коммерческой организации при заключении госконтрактов на ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры. При этом фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги Зобнина. При поддержке экс-зампреда правительства был заключен 21 контракт на общую сумму более 800 млн руб.

О задержании Зобнина сообщалось в июле 2024-го. Вместе с ним под арест попала заместительница губернатора Ивановской области Ирина Эрмиш. В отношении чиновников и собственника компании было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В правительстве Ивановской области, комментируя следственные действия в отношении чиновников, заявили, что «любые коррупционные правонарушения должны тщательно расследоваться».

В октябре 2025-го суд арестовал зампреда правительства Ивановской области и директора регионального департамента здравоохранения Антона Арсеньева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности.