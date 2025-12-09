 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico раскрыло, когда США решили прекратить поддержку Украины

Politico: США предупредили G7 о планах сократить поддержку Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
США снизят поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита от 2024 года. Вашингтон также выступил против использования этих активов в интересах Киева и предложил вернуть часть денег России
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

США на встрече министров финансов стран G7 («Большая семерка») заявили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита от объединения, которое было согласовало еще при предыдущей американской администрации. Об этом сообщает Politico.

Речь идет о кредите, согласованном в 2024 году.

Министры финансов G7 в совместном заявлении по итогам встречи, однако, пообещали продолжить совместную работу «по разработке широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины». Среди таковых — потенциальное использование всей стоимости замороженных российских суверенных активов. При этом в G7 уточнили, что их действия «будут соответствовать нашим правовым рамкам».

Украина в следующем году будет вынуждена сократить государственные расходы уже с апреля, если не поступит новая помощь — страна столкнется с бюджетной дырой в €71,7 млрд, говорится в материале.

Politico узнало об отказе Японии конфисковать активы России по плану ЕС
Политика
Сацуки Катаяма

Ранее Bloomberg узнал, что США пытаются заблокировать план ЕК по использованию активов России для финансирования Украины. Вашингтон хочет использовать российские активы в процессе переговоров и вместо того, чтобы направить деньги Киеву, вернуть часть активов России, а оставшиеся средства использовать для финансирования американских инвестиций в Украину.

По информации Politico, Европейский союз предложил Японии присоединиться к его плану по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования Украины, но получил отказ. Речь идет об активах общей стоимостью порядка $30 млрд, замороженных на территории Японии.

Источник Politico среди дипломатов ЕС пояснил, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключил возможность использования российских активов из-за юридических проблем. Однако несколько других собеседников назвали другую причину. По их словам, позиция Японии связана с возражениями США против использования российских активов в интересах Украины.

Анутри самого ЕС позиция также неоднозначная. Так, бельгийский премьер Барт де Вевер говорил о рисках использования активов для нужд Украины.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. Президент России Владимир Путин сообщил в конце ноября о работе над ответными мерами на случай их изъятия.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
G7 США Украина российские активы
Материалы по теме
Трамп заявил, что «ничего» не дал Украине
Политика
Трамп оценил статью о «бессильной» Европе в стороне от мира на Украине
Политика
Вашингтон пригрозил отказом Трампа от урегулирования на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 09:27 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 09:27
Экс-мэра Иваново задержали за покровительство в капремонте на ₽500 млн Политика, 09:38
Т-Инвестиции упростили открытие брокерского счета для иностранцев Радио, 09:37
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 09:34
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Число пострадавших в Чувашии при падении дрона увеличилось Политика, 09:32
Бастрыкин призвал изменить сознание общества для борьбы с коррупцией Политика, 09:30
WSJ узнала, что пообещала Paramount ради отмены «мегасделки» Netflix Политика, 09:24
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Герасимов назвал главную задачу «Центра» после взятия Красноармейска Политика, 09:15
За ночь над регионами России сбили 121 украинский дрон Политика, 09:06
«А кому сейчас легко?»: о каких фразах надо забыть руководителю в декабреПодписка на РБК, 09:01
Глава Бурятии предложил исключить угольную ГРЭС из «Чистого воздуха» Политика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Генпрокурор назвал популизм недопустимым в борьбе с коррупцией Политика, 08:40