Politico раскрыло, когда США решили прекратить поддержку Украины

США снизят поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита от 2024 года. Вашингтон также выступил против использования этих активов в интересах Киева и предложил вернуть часть денег России

Фото: София Гатилова / Reuters

США на встрече министров финансов стран G7 («Большая семерка») заявили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита от объединения, которое было согласовало еще при предыдущей американской администрации. Об этом сообщает Politico.

Речь идет о кредите, согласованном в 2024 году.

Министры финансов G7 в совместном заявлении по итогам встречи, однако, пообещали продолжить совместную работу «по разработке широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины». Среди таковых — потенциальное использование всей стоимости замороженных российских суверенных активов. При этом в G7 уточнили, что их действия «будут соответствовать нашим правовым рамкам».

Украина в следующем году будет вынуждена сократить государственные расходы уже с апреля, если не поступит новая помощь — страна столкнется с бюджетной дырой в €71,7 млрд, говорится в материале.

Ранее Bloomberg узнал, что США пытаются заблокировать план ЕК по использованию активов России для финансирования Украины. Вашингтон хочет использовать российские активы в процессе переговоров и вместо того, чтобы направить деньги Киеву, вернуть часть активов России, а оставшиеся средства использовать для финансирования американских инвестиций в Украину.

По информации Politico, Европейский союз предложил Японии присоединиться к его плану по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования Украины, но получил отказ. Речь идет об активах общей стоимостью порядка $30 млрд, замороженных на территории Японии.

Источник Politico среди дипломатов ЕС пояснил, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключил возможность использования российских активов из-за юридических проблем. Однако несколько других собеседников назвали другую причину. По их словам, позиция Японии связана с возражениями США против использования российских активов в интересах Украины.

Анутри самого ЕС позиция также неоднозначная. Так, бельгийский премьер Барт де Вевер говорил о рисках использования активов для нужд Украины.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. Президент России Владимир Путин сообщил в конце ноября о работе над ответными мерами на случай их изъятия.