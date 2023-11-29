 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Ростове-на-Дону демонтировали памятник Врангелю

В Ростове-на-Дону демонтировали памятник Врангелю после требований коммунистов
Фото: kprf.ru
Фото: kprf.ru

В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Петру Врангелю, стоявший возле кадетского училища, сообщает 161.ru.

Памятник Врангелю установили 7 ноября 2023 года, в день Октябрьской революции 1917 года. Монумент поставили возле кадетского училища Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус Донского государственного технического университета (ДГТУ).

В разговоре с «РИА Новости» депутат Госдумы, первый зампред Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин сообщил, что демонтаж произошел после неоднократных требований коммунистов. «После многочисленных протестов наших активистов и обращения председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова к правительству и заксобранию Ростовской области власти региона приняли абсолютно правильное решение», — рассказал Афонин.

Жители Орлова пожаловались в прокуратуру из-за памятника Сталину
Общество
Фото:kprf43 / VK

Петр Врангель был генерал-майором Российской императорской армии и одним из главных руководителей (1918–1920) Белого движения в годы Гражданской войны. Он также участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. У него было прозвище Черный Барон из-за повседневной одежды, черной казачьей черкески.

После установки памятника члены КПРФ начали требовать убрать его. «Кто такой Врангель? Вешатель, душитель, убийца, предатель, который пытался продать пол-России с ее богатствами… Этого человека ну никак нельзя назвать патриотом… В тот момент, когда требуется консолидация всего нашего общества, специально вносится раскол», — заявил «РИА Новости» руководитель фракции и первый секретарь ростовского городского комитета КПРФ Юрий Нерсесян.

Читайте на РБК Pro
«Хуже микрозаймов»: чем опасны BNPL-сервисы и их IPO
Что ждет инвесторов в случае третьей мировой войны — The Economist
Как в России власти изымают земельные участки для госнужд: семь кейсов
Перспективы или повышенный риск: чем чреваты инвестиции в индийский рынок
Теги
Ростов-на Дону памятник демонтаж снос памятников КПРФ Геннадий Зюганов
Материалы по теме
В Петербурге установили памятник автору теории официальной народности
Общество
В Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку
Общество
Рижский совет по памятникам не поддержал снос монумента Барклаю де Толли
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 18:05
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 19:29
При обстреле здания МВД в Херсонской области погибли четверо полицейских Политика, 19:29
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 19:21
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 19:19
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 19:15
В Думе предложили привязать цену аренды госземель к кадастровой стоимости Недвижимость, 19:11
В московском суде нашли пролежавшее незамеченным сутки тело мужчины Общество, 19:09
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 19:08
Опубликована программа конгресса «Национальное здравоохранение 2023» Пресс-релиз, 19:07
Госдума одобрила в первом чтении поправки об эскроу-счетах в ИЖС Недвижимость, 19:07
В Израиле уточнили количество оставшихся в секторе Газа заложников Политика, 19:06
Эксперты рынка ID обсудили идеальный клиентский сервис Новая экономика, 19:03
Большая премьера Xiaomi: смартфоны Redmi K70, часы, наушники и ноутбуки Life, 19:01
Безработица впервые в истории России опустилась ниже 3% Экономика, 19:01