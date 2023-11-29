В Ростове-на-Дону демонтировали памятник Врангелю

Фото: kprf.ru

В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Петру Врангелю, стоявший возле кадетского училища, сообщает 161.ru.

Памятник Врангелю установили 7 ноября 2023 года, в день Октябрьской революции 1917 года. Монумент поставили возле кадетского училища Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус Донского государственного технического университета (ДГТУ).

В разговоре с «РИА Новости» депутат Госдумы, первый зампред Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин сообщил, что демонтаж произошел после неоднократных требований коммунистов. «После многочисленных протестов наших активистов и обращения председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова к правительству и заксобранию Ростовской области власти региона приняли абсолютно правильное решение», — рассказал Афонин.

Петр Врангель был генерал-майором Российской императорской армии и одним из главных руководителей (1918–1920) Белого движения в годы Гражданской войны. Он также участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. У него было прозвище Черный Барон из-за повседневной одежды, черной казачьей черкески.

После установки памятника члены КПРФ начали требовать убрать его. «Кто такой Врангель? Вешатель, душитель, убийца, предатель, который пытался продать пол-России с ее богатствами… Этого человека ну никак нельзя назвать патриотом… В тот момент, когда требуется консолидация всего нашего общества, специально вносится раскол», — заявил «РИА Новости» руководитель фракции и первый секретарь ростовского городского комитета КПРФ Юрий Нерсесян.