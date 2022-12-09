Клишас предложил наказать призывающих расчленить Россию политиков

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 15:47
Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города Политика, 20:51
Бразилия сенсационно проиграла Хорватии. Что происходит на ЧМ Спорт, 20:49
Сборная Хорватии по пенальти выбила Бразилию с ЧМ и вышла в полуфинал Спорт, 20:47
Минфин представил программу накоплений россиян со страховкой на ₽2,8 млн Инвестиции, 20:44
Клишас предложил наказать призывающих расчленить Россию политиков Политика, 20:43
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 20:42
Байден запретил Буту возвращаться в США после помилования Политика, 20:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минюст внес The Bell, Фишмана и Аскерова в реестр иноагентов Политика, 20:30
Число скопившихся у Босфора нефтяных танкеров достигло 20 Экономика, 20:30
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 20:28
Суд взыскал с МВД в пользу Голунова 1,5 млн руб. Общество, 20:27
Как люди распоряжаются крупными выигрышами в лотерею РБК и Столото, 20:16
Неймар повторил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии Спорт, 20:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:06
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Клишас предложил наказать призывающих расчленить Россию политиков

Сенатор предложил дать жесткий дипломатический ответ тем политикам, кто призовет к разделу России. Он напомнил, что Конституция запрещает изменение границ, кроме их уточнения
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В случае призывов западных политиков разделить Россию на части они станут нарушителями российского законодательства и должны быть подвергнуты административному и уголовному наказанию, написал в телеграм-канале сенатор, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Такие действия требуют и соответствующей дипломатической реакции. При этом, даже если на практике в тюрьму никто в этом случае никого не посадит, мы реалисты в этом отношении, должен быть четкий и недвусмысленный сигнал тем политикам, как в соответствии с нашим законодательством квалифицируются такие действия», — пояснил он.

Клишас напомнил о закрепленных в Конституции положениях о неделимости страны и том, что федеративное устройство России основано на ее государственной целостности. Согласно поправкам 2020 года к Основному закону, направленные на отчуждение части территории России действия и призывы к ним не допускаются (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами).

С предложением о разделении России выступил в июле бывший польский президент, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. Он выразил уверенность, что мир не будет в безопасности, пока Россия останется такой же. Альтернативами он назвал смену политического строя либо «возвращение ее к населению менее 50 млн человек».

Действующие западные лидеры подчеркивали, что политика Запада не угрожает России, намерений сменить власть в стране нет. «Мы не стремимся к смене режима. Мы говорим о том, как остановить Россию, стремящуюся подчинить демократическую страну. Таков был наш посыл на протяжении всего времени», — отметили в конце февраля британские власти. Аналогичную позицию высказали в Берлине и Вашингтоне. В Белом доме пояснили, что конфликта с Россией не хотят.


 

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Андрей Клишас Совфед
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Нарышкин заявил о проработке Польшей сценариев «расчленения» Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter