Клишас предложил наказать призывающих расчленить Россию политиков

Сенатор предложил дать жесткий дипломатический ответ тем политикам, кто призовет к разделу России. Он напомнил, что Конституция запрещает изменение границ, кроме их уточнения

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В случае призывов западных политиков разделить Россию на части они станут нарушителями российского законодательства и должны быть подвергнуты административному и уголовному наказанию, написал в телеграм-канале сенатор, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.



«Такие действия требуют и соответствующей дипломатической реакции. При этом, даже если на практике в тюрьму никто в этом случае никого не посадит, мы реалисты в этом отношении, должен быть четкий и недвусмысленный сигнал тем политикам, как в соответствии с нашим законодательством квалифицируются такие действия», — пояснил он.

Клишас напомнил о закрепленных в Конституции положениях о неделимости страны и том, что федеративное устройство России основано на ее государственной целостности. Согласно поправкам 2020 года к Основному закону, направленные на отчуждение части территории России действия и призывы к ним не допускаются (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами).

С предложением о разделении России выступил в июле бывший польский президент, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. Он выразил уверенность, что мир не будет в безопасности, пока Россия останется такой же. Альтернативами он назвал смену политического строя либо «возвращение ее к населению менее 50 млн человек».

Действующие западные лидеры подчеркивали, что политика Запада не угрожает России, намерений сменить власть в стране нет. «Мы не стремимся к смене режима. Мы говорим о том, как остановить Россию, стремящуюся подчинить демократическую страну. Таков был наш посыл на протяжении всего времени», — отметили в конце февраля британские власти. Аналогичную позицию высказали в Берлине и Вашингтоне. В Белом доме пояснили, что конфликта с Россией не хотят.