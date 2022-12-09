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Политика ,  
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Власти Монголии из-за «угольного дела» рассекретят девять контрактов

Правительство Монголии решило раскрыть девять секретных контрактов из-за протестов
В Монголии снимут гриф секретности с девяти контрактов о поставке, связанных с расследованием «угольного дела». Непрозрачность при расследовании миллиардных хищений угля, предназначенного для Китая, стала поводом для протестов
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Правительство Монголии рассекретит девять документов в рамках расследования дела о хищении угля, из-за которого в столице страны несколько дней идут протесты. О снятии грифа «секретно» сообщил управляющий делами правительства Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан, передает портал ikon.mn.

«Правительство приняло решение рассекретить девять контрактов, которые были отнесены к секретным, по рекомендации Совета безопасности Монголии. Перед ними поставлена задача раскрыть контракты, передать их в Агентство по борьбе с коррупцией для изучения и во временную комиссию, созданную при парламенте», — сообщил он.

«Мы пришли к принципиальному решению, что правительство не будет подписывать и утверждать какие-либо секретные контракты в будущем», — сказал Амарбаясгалан.

Среди контрактов, о которых идет речь, — контракты госкомпании «Эрдэнэс Тавантолгой» на поставку угля и разведку месторождений, контракты на строительство инфраструктуры для месторождений, а также проекты, связанные со строительством инфраструктуры для железных дорог.

В Улан-Баторе несколько дней продолжаются протесты, поводом для которых стало расследование так называемого угольного дела. В прошлом месяце антикоррупционное ведомство Монголии объявило, что более 30 должностных лиц, в том числе исполнительный директор государственной угледобывающей компании «Эрдэнэс Тавантолгой», находятся под следствием по обвинению в хищениях угля, предназначенного на экспорт в Китай. Монгольский депутат Тогмидын Доржханд говорил, что речь идет о потерях на сумму 40–45 трлн тугриков ($1,2 млрд). В причастности к преступлению подозревают 15 должностных лиц, расследуются десять уголовных дел.

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Митинги начались 4 декабря перед Дворцом правительства на главной площади в Улан-Баторе. Протестующие требовали большей прозрачности при расследовании дела. 5 декабря митингующие прорвались во Дворец правительства, несколько человек пострадали в давке. Вечером того же дня мэр города выпустил распоряжение о принудительном разгоне протестующих, если они не согласятся покинуть площадь и не разойдутся по домам в течение следующих двух часов, однако протестующие к вечеру покинули площадь. Власти страны также согласились создать рабочую группу для диалога с демонстрантами.

Также группу для расследования дела о хищении угля создаст Великий государственный хурал (парламент) Монголии. Парламент также решил провести открытия слушания по делу о хищении угля и обнародовать контракты на экспорт компании «Эрдэнэс Тавантолгой», данные о количестве угля, экспортированного в 2020–2022 годах, и размерах полученного дохода, чтобы «дать общее понимание общественности» и «предоставить людям правдивую информацию».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Монголия уголовное дело уголь акции протеста
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Ваш доход
0
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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