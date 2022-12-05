Власти Монголии решили силой разогнать протестующих из-за кражи угля

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Власти Монголии намерены разогнать толпу протестующих в столице Улан-Батор силовыми методами, если собравщиеся на площади не разойдутся в течение ближайших двух часов. Об этом сообщил статс-секретарь Министерства юстиции П. Сайнзориг, передает местное информагентство News.mn.

По данным издания, перед Дворцом правительства в Улан-Баторе собрались несколько тысяч человек, поводом для этого послужило сообщение о краже угля на $1,8 млрд.

Утром 5 декабря управляющий делами правительства Монголии Д. Амарбаясгалан и вице-премьер, министр экономики и развития Монголии Ч.Хурэлбаатар провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что в стране расследуются уголовные дела о краже угля в АО «Эрдэнэс Тавантолгой», сообщал новостной портал DNN.mn.

«Всего расследуется 10 уголовных дел, связанных с углем», — сказал Ч.Хурэлбаатар. По его словам, уголовные производства касаются контрактов на поставки угля, в том числе и по железным дорогам.

В причастности к преступлению подозревают 15 должностных лиц, сейчас в отношении руководства АО «Эрдэнэс Тавантолгой», ООО «Таван Толгойская железная дорога», а также ряда министерств и ведомств проводится проверка, добавил министр.

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