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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Киев не исключил новых поставок американских ПВО до конца года

Глава ОП Ермак: США до конца года, вероятно, передадут Украине дополнительные средства ПВО
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в США не исключают дополнительных поставок средств ПВО «к концу года». Источник FT подчеркнул, что речь идет прежде всего о ПВО из запасов США
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Соединенные Штаты до конца года, возможно, передадут Украине дополнительные средства ПВО. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Financial Times.

По его словам, партнеры Киева располагают информацией, что именно необходимо Украине, однако по ряду вопросов до сих пор ведется обсуждение. «Я говорю о танках, о ракетах большой дальности, о самолетах и, конечно, о ПВО», — отметил Ермак.

В то же время политик сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена не исключили дополнительных поставок средств ПВО «к концу года».

Как отмечает Financial Times, администрация Байдена «срочно корректирует» свои планы, чтобы в приоритетном порядке отправить на Украину генераторы и средства ПВО, включая ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS.

«Речь может идти частично о поставках средств ПВО, которые мы можем передать прямо сейчас, и частично о тех, что можно будет отправить позднее, и сейчас мы изучаем все возможные варианты», — заявил изданию высокопоставленный представитель Пентагона.

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После начала российской спецоперации США поставили Украине множество видов вооружения, включая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Всего Вашингтон обещал передать Киеву восемь этих систем. США обещали также поставить ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk и четыре системы ПВО Avenger.

Дискуссия о передаче Киеву современных ПВО усилилась после того, как Россия начала наносить удары по объектам энергосистемы на территории Украины. Власти регулярно сообщают об отключениях электричества и отопления из-за ракетных ударов.

Накануне, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе идет дискуссия о передаче Украине систем ПВО Patriot. По его словам, если бы страны НАТО не предоставляли Киеву современные ПВО, то последствия от ударов по энергетической инфраструктуре были бы еще хуже. Он также назвал поставки оружия единственным путем к долгосрочному миру на Украине. «Это может звучать как парадокс, но реальность такова, что лучший способ добиться прочного мира на Украине — это оказывать военную поддержку», — сказал генсек.

Российские власти критикуют поставки вооружений Украине западными странами, называя это «накачкой оружием». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ПВО США поставки оружия Военная операция на Украине
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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