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Политика ,  
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Киев создал в Азовском море новое подразделение из боевых кораблей
В состав дивизиона вошли поисково-спасательное судно, буксир и два катера. Они будут базироваться в портах Мариуполя и Бердянска. В состав подразделения должны были войти задержанные Россией катера и буксир
Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко, передает «Интерфакс-Украина».

Дивизион будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя, в его составе находятся малые бронированные артиллерийские катера «Лубны» и «Кременчуг», поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец». В дальнейшем, как ожидается, состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц.

До создания дивизиона надводные силы действовали в составе тактической группы «Тритон», сообщил Воронченко. На ее вооружении были два катера, а также «Донбасс» и «Корец».

По словам командующего ВМС, в группу также должны были войти катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу». Эти три судна были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы. Спустя год Россия вернула корабли Украине, но на них не оказалось части оборудования, в том числе оружия, боеприпасов, компьютеров и накопителей. Как пояснял адвокат украинских моряков Николай Полозов, эти предметы являются вещественными доказательствами в уголовном деле.

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Украинские пограничники построили башни для наблюдения за Азовским морем

Кроме того, сообщили военные, в состав ВМС вскоре будет включен катер класса «Гюрза-М», который получил название «Костополь». Он предназначен в том числе для охраны и обороны портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод и усиления охраны госграницы.

Фотогалерея 
Встреча возвращенных Россией украинских кораблей в Очакове. Фоторепортаж

В феврале Госпогранслужба страны объявила о планах создать систему контроля за надводной обстановкой в Азовском море, для чего военные построили там пять наблюдательных башен. Они должны помочь Украине «полностью контролировать линию морской границы».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Азовское море, ВМС Украины, катер, буксир
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