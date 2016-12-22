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Париж предостерег Трампа от вмешательства во внутреннюю политику Франции
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Париж предостерег Трампа от вмешательства во внутреннюю политику Франции
Политика, 17:41
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Париж предостерег Трампа от вмешательства во внутреннюю политику Франции
Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан предложил президенту США Дональду Трампу не вмешиваться во внутреннюю политику Франции. Ранее Трамп прокомментировал охватившие города Франции массовые акции протеста «желтых жилетов»
Фото: Amr Alfiky / Reuters

Протестующие во Франции говорят не по-английски, президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться во внутренние дела Франции, заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью LCI.

«Желтые жилеты» протестуют не на английском языке. <...> Я говорю Дональду Трампу, и президент республики ему уже сказал: мы не вмешиваемся в американские споры, и вы позвольте нам жить своей жизнью», — сказал Ле Дриан. Он добавил, что на заявления Трампа не стоит обращать внимания, поскольку большинство американцев не поддерживают отказ Трампа от Парижского соглашения по климату.

Во Франции уже несколько недель проходят массовые протесты «желтых жилетов» в связи с решением повысить цены на бензин и ввести экологический налог на топливо. Трамп отозвался на них твитом о том, что Парижское соглашение о климате является «смертельно ошибочным», отметив, что президент Франции Эмманюэль Макрон и митингующие из-за роста налогов на бензин теперь согласились с Вашингтоном, который вышел из соглашения в 2017 году.

«Я рад, что мой друг Эмманюэль Макрон и протестующие согласились с выводами, к которым я пришел два года назад. Парижское соглашение смертельно ошибочно, поскольку оно повышает цену на энергию для ответственных стран», — пишет Трамп. В то же время, по его словам, соглашение оправдывает наиболее сильные источники загрязнения.

Протесты во Франции. Фоторепортаж Еще 8 фото
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В еще одном твите Трамп признался в любви к Франции. Он заявил, что протестующие хотят такого же главу государства, как он сам. Парижское соглашение не очень хорошо сработало для Франции, отметил президент США. «Скандируют: «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию», — написал он.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: протесты , Париж , Эмманюэль Макрон
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