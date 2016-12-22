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Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы
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Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы
Политика, 09:25
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Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы
За прошедший год Иран удвоил число ракетных испытаний, отработав запуски ракет, способных достичь Европы. В качестве полигона для проверки их боеспособности Иран использует Сирию
Фото: Ali Shayegan / Reuters

Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний. Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.

По оценке разведывательных ведомств, в 2018 году Иран удвоил число ракетных испытаний. Тегеран произвел по меньшей мере семь запусков баллистических ракет средней дальности и пять запусков баллистических ракет ближней дальности и крылатых ракет. Согласно данным источников Die Welt речь идет как минимум о трех испытаниях ракеты средней дальности «Шахаб-3», чей радиус полета позволяет нанести удар по странам на юго-востоке ЕС. Также Тегеран испытал новейшую ракету средней дальности «Хоррамшахр» и крылатую ракету «Киам-1».

В 2017 году было известно лишь о пяти испытаниях ракет средней и малой дальности, из чего следует, что число запусков увеличилось в два раза.

Об испытаниях ракеты «Хоррамшахр» стало известно в сентябре 2017 года, когда об этом объявила иранская телерадиовещательная компания IRIB, опубликовавшая кадры запуска. Дальность ракеты, способной нести несколько боеголовок, составляет 2 тыс. км. На ее демонстрации во время парада в Тегеране присутствовали лидер страны Хасан Роухани и высшее военное руководство.

Die Welt отмечает, что пуски ракет Иран совмещает с участием в боевых действиях в Сирии. Это позволяет отрабатывать нанесение ударов по различным целям. Так, из пяти запусков баллистической ракеты малой дальности «Зульфикар» («Фатех-110») два производились по объектам сирийских боевиков. Данные Die Welt подтверждаются сообщениями иранского государственного агентства Fars. В начале октября оно сообщало, что ракета «Зульфикар» была выпущена по местоположению организаторов теракта на военном параде в иранском Ахвазе, произошедшего 22 сентября. Ответственность за атаку тогда взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Тегерану удалось найти организаторов теракта в Сирии, после чего по ним с территории Ирана была выпущена баллистическая ракета, пролетевшая порядка 750 км, перед тем как поразить цель.

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Обвинения в продолжении ракетно-ядерной программы стали поводом для выхода США из иранской «ядерной сделки» в мае этого года. 5 ноября в отношении Ирана было возобновлено действие санкций Соединенных Штатов, направленных на ограничение экспорта иранской нефти. «Наша цель — заставить режим сделать четкий выбор: либо прекратить свое злонамеренное поведение, либо продолжать путь к экономической катастрофе», — заявлял в начале ноября Дональд Трамп.

В то же время официальный Тегеран утверждает, что ракетные испытания не нарушают резолюции Совбеза ООН и носят исключительно оборонительный характер. «Никакая резолюция Совета Безопасности ООН не запрещает ракетную программу или иранские ракетные испытания», — ответил на обвинения Вашингтона официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Иран , ракеты
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