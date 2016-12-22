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Иран ответил на обвинение США в испытании баллистической ракеты
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Иран ответил на обвинение США в испытании баллистической ракеты
Политика, 10:58
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Иран ответил на обвинение США в испытании баллистической ракеты

Ракетная программа Ирана не нарушает резолюцию Совбеза ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми в ответ на обвинения США. Об этом сообщает Mehr.

Как отметил Касеми, эта программа носит оборонительный характер. «Никакая резолюция Совета Безопасности ООН не запрещает ракетную программу или иранские ракетные испытания», заявил Кассеми.

В США заявили о надежде на новую ядерную и ракетную сделки с Ираном
Политика

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Глава Госдепа отмечал, что дальность ракеты позволяет наносить удар по некоторым частям Европы и Ближнему Востоку.

В мае американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки —Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По мнению лидера Соединенных Штатов, она не способствовала сокращению ядерной и баллистической программ Ирана. В сентябре спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Кук заявил, что США надеются заключить новое соглашение с Исламской Республикой в форме личной договоренности между правительствами.

Теги: Иран , баллистическая ракета
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