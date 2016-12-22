ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 64,80 EUR Нал. 76,71 75,11 USD Бирж. 65,54 -0,09 EUR Бирж. 76,10 -0,28 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6629,10 +69,60 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
Иран нанес в Сирии ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе
Лента новостей
Иран нанес в Сирии ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе 07:52, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 07:15, РБК и Canon США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение вместо НАФТА 07:07, Экономика Акционеры «Альфа-Групп» создадут нового страховщика 07:00, Финансы «Левада» оценил влияние пенсионной реформы на участие в выборах 07:00, Политика Глобальный  менеджер: почему глава SAP CIS предпочла  Россию Европе 06:56, Бизнес Дагестан стал регионом с самым большим числом сторонников ЗОЖ в России 06:49, Общество Власти Калифорнии обязали включать женщин в руководство компаний 06:16, Общество КРЭТ рассказал об испытаниях электромагнитного оружия на полигоне 06:11, Технологии и медиа Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 05:24, РБК и FW Raiffeisen Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 05:21, Общество Российские разработчики рассказали о проекте «самолета будущего» 05:12, Технологии и медиа У Киево-Печерской лавры неизвестный открыл стрельбу по полицейскому 04:44, Общество Британский суд отказал России в выдаче экс-совладельца банка «Траст» 04:30, Бизнес Генсек НАТО приветствовал референдум в Македонии по смене ее названия 03:51, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 03:32, РБК и Mastercard СМИ узнали об идее бороться с санкциями продажей пива по ночам 03:22, Бизнес Военные рассказали о создании нового артиллерийского комплекса «Набросок» 02:56, Технологии и медиа Глава МИД Великобритании назвал ЕС «тюрьмой» и сравнил его с СССР 02:10, Политика СМИ сообщили о планах террористов отомстить российским ВКС за Сирию 01:56, Общество Крымский мост открыли для движения грузового транспорта 01:02, Общество Правительство подготовило паспорта нацпроектов по майскому указу Путина 00:09, Общество Граждан подключат к новой накопительной пенсии без их согласия 00:01, Экономика В Иркутске загорелся мебельный гипермаркет 00:01, Общество Связанный с Ролдугиным фонд получит более 6 млрд руб. из бюджета 00:00, Политика Усманов рассказал о «последнем олигархе России» 30 сен, 23:37, Бизнес Шопинг дома: какие товары теперь предпочитают покупать онлайн 30 сен, 23:21, РБК и Schneider Electric Захарова пошутила по поводу ребрендинга Солсбери из-за «дела Скрипалей» 30 сен, 22:51, Политика
Иран нанес в Сирии ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе
Политика, 07:52
0
Иран нанес в Сирии ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе

ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетный удар в восточной Сирии по организаторам теракта на военном параде в Ахвазе. Об этом сообщает государственное иранское агентство Fars.

По его данным, баллистическая ракета среднего радиуса действия «Зульфикар» преодолела 750 км и поразила организаторов теракта в Ахвазе, принадлежащих к «такфиристам» — членам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). О точном месте удара и числе убитых боевиков не сообщается.

Теракт на военном параде по случаю годовщины ирано-иракской войны в Ахвазе произошел 22 сентября. Четверо мужчин открыли стрельбу по участникам парада и зрителям. Двоих нападавших убили, еще двоих задержали. Жертвами теракта стали 29 человек, более 60 получили ранения. Иран обвинил в причастности к атаке «страны Персидского залива». По данным Reuters, ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

Некоторые районы на востоке Сирии в долине реки Евфрат близ границы с Ираком до сих пор находятся под контролем ИГ, несмотря на борьбу с ними курдов при поддержке авиации коалиции США.

Баллистическая ракета «Зульфикар» (названа в честь меча пророка Мухаммеда) производится Ираном с 2016 года. Ее проектная дальность полета — 2000 км.

 

Теги: Иран , ракетный удар , террористы , Сирия
Главное
«Левада» оценил влияние пенсионной реформы на участие в выборах Политика
Материалы по теме
Генсек ООН осудил теракт на военном параде в Иране Политика
Роухани вспомнил про 11 сентября из-за реакции США на теракт в Иране Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter