Иран нанес в Сирии ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе

ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетный удар в восточной Сирии по организаторам теракта на военном параде в Ахвазе. Об этом сообщает государственное иранское агентство Fars.

По его данным, баллистическая ракета среднего радиуса действия «Зульфикар» преодолела 750 км и поразила организаторов теракта в Ахвазе, принадлежащих к «такфиристам» — членам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). О точном месте удара и числе убитых боевиков не сообщается.

Теракт на военном параде по случаю годовщины ирано-иракской войны в Ахвазе произошел 22 сентября. Четверо мужчин открыли стрельбу по участникам парада и зрителям. Двоих нападавших убили, еще двоих задержали. Жертвами теракта стали 29 человек, более 60 получили ранения. Иран обвинил в причастности к атаке «страны Персидского залива». По данным Reuters, ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

Некоторые районы на востоке Сирии в долине реки Евфрат близ границы с Ираком до сих пор находятся под контролем ИГ, несмотря на борьбу с ними курдов при поддержке авиации коалиции США.

Баллистическая ракета «Зульфикар» (названа в честь меча пророка Мухаммеда) производится Ираном с 2016 года. Ее проектная дальность полета — 2000 км.



