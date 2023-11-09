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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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CNN узнал о разногласиях в администрации Байдена из-за действий Израиля

CNN: все больше американских чиновников выступают за прекращение огня в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Из-за продолжающихся «беспощадных» бомбардировок сектора Газа в администрации Байдена все больше чиновников выступают за прекращение огня, узнал CNN. Байден называл действия Израиля в регионе оправданными
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

В американской администрации распространяется «тревога и беспокойство», поскольку все больше чиновников выступают за прекращение огня в секторе Газа из-за недовольства ходом проведения операции Израиля, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, израильские силы не проявляют никакого желания прекратить «свои беспощадные атаки», а число погибших мирных жителей в анклаве уже исчисляется тысячами. На этом фоне, а также на фоне непрекращающихся изображений убитых палестинцев, среди государственных служащих все чаще звучат призывы поддержать прекращение огня, рассказали собеседники CNN.

«Это породило огромную моральную тревогу. Но никто не может сказать этого, поскольку мы все работаем в угоду президента [США Джо Байдена]», — цитирует телеканал неназванного сотрудника американской администрации.

Кроме того, чиновников беспокоит, что Израиль не прислушивается к призывам США избегать гибели гражданского населения, объявлять гуманитарные паузы, бороться с ростом насилия на Западном берегу реки Иордан и работать над долгосрочными планами для Газы, добавили источники.

По последним данным минздрава Газы, в ходе авиаударов и наземной операции ЦАХАЛ в секторе погибли более 10 тыс. человек, 25 тыс. пострадали. Израиль сообщал о более чем 1,4 тыс. погибших своих граждан и свыше 5,4 тыс. раненых.

Ранее поддержку гуманитарным паузам в секторе Газа выразили министры иностранных дел стран «Большой семерки», которые также призвали поставить больше гуманитарной помощи и освободить всех заложников. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным CNN, выразил свое несогласие с прекращением огня в Газе, указав на «неприемлемый результат», к которому может привести данное решение.

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О том, что США, Израиль, Катар и ХАМАС ведут переговоры о трехдневной гуманитарной паузе в Газе в обмен на освобождение боевиками части удерживаемых заложников, среди которых есть американцы, ранее сообщали Axios и AFP со ссылкой на источники. По данным Axios, Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боевых действиях в обмен на освобождение 10-15 заложников. Однако израильский премьер выразил сомнения и подчеркнул, что не доверяет ХАМАС.

Целью проводимой операции в секторе Газа Нетаньяху называл полное уничтожение ХАМАС. Байден также заявил, что считает необходимым полное уничтожение палестинского движения. Он также называл действия Израиля в регионе оправданными, отметив, что между бомбардировками сектора Газа и «варварством» ХАМАС есть огромная разница.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль США Джо Байден сектор Газа ХАМАС
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