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Стремоусов сообщил о наступлении ВСУ и «тяжелых боях» близ Снегиревки

В бою на снегиревском направлении применятся авиация и артиллерия, ВСУ закрепились на севере города, рассказал Стремоусов. По его данным, украинские военные провели разведку боем еще на двух участках, но отступили
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинские военные перекинули резервы и попытались прорваться близ города Снегиревка, на этом участке фронта с утра 8 ноября ведутся тяжелые бои, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его данным, ВСУ смогли закрепить на северной окраине города вдоль железнодорожных путей. Стремоусов добавил: «Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника. Оборону держит 205 полк».

Вместе с этим, продолжил замглавы администрации Херсонской области, украинские военные провели разведку боем еще на двух участках: Посад-Покровском и Бериславском, на них ВСУ понесли тяжелые потери и отступили.

Снегиревка вместе с селом Александровка находились в Николаевской области Украины, после ввода Россией войск, контроль над ними установили российские военные. В конце сентября оба населенных пункта включили в состав Херсонской области, вошедшей в состав России по итогам референдума.

Власти Херсонской области не раз предупреждали о скором начале интенсивных боевых действий в регионе, Стремоусов сообщал о стягивании сил обеими сторонами. Он отмечал, что в Херсонской области нет большого сосредоточения войск Украины, однако видел риск начала очередного наступления ВСУ.

Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», — рассказывал замглавы администрации.

Стремоусов счел, что в ближайшие недели и дни ситуация станет понятной. Он пояснил: «То ли Николаев будет освобождаться в ближайшее время, то ли Херсон, который <...> является стратегически важной точкой».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кирилл Стремоусов Херсонская область Николаевская область Украина
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