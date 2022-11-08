Херсонские власти заявили о безуспешных попытках атак ВСУ
Стремоусов: ВСУ безуспешно пытались атаковать на херсонском направлении
По словам Стремоусова, российские войска отбивают эти попытки. Замглавы региональной администрации сообщил, что украинские военные пытались идти в атаку на бериславском направлении, но их отбросили на исходные позиции
ВСУ продолжают пытаться атаковать на херсонском направлении, но эти попытки безуспешны, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Агентству «РИА Новости» Стремоусов рассказал, что украинские войска пошли в атаку на бериславском направлении в Херсонской области, но понесли потери и были отброшены на исходные позиции.
Ранее Стремоусов заявил, что в ближайшие дни в Херсоне ожидают «развязку событий» и власти готовы «к любым решениям, даже самым сложным. До этого в администрации Херсонской области неоднократно предупреждали о битве за Херсон и говорили стягивании военных и техники ВСУ к региону.
Накануне в Херсонской области завершилась организованная эвакуация жителей с правого берега Днепра.