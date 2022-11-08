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Херсонские власти заявили о безуспешных попытках атак ВСУ

Стремоусов: ВСУ безуспешно пытались атаковать на херсонском направлении
По словам Стремоусова, российские войска отбивают эти попытки. Замглавы региональной администрации сообщил, что украинские военные пытались идти в атаку на бериславском направлении, но их отбросили на исходные позиции
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

ВСУ продолжают пытаться атаковать на херсонском направлении, но эти попытки безуспешны, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. 

Агентству «РИА Новости» Стремоусов рассказал, что украинские войска пошли в атаку на бериславском направлении в Херсонской области, но понесли потери и были отброшены на исходные позиции.

Ранее Стремоусов заявил, что в ближайшие дни в Херсоне ожидают «развязку событий» и власти готовы «к любым решениям, даже самым сложным. До этого в администрации Херсонской области неоднократно предупреждали о битве за Херсон и говорили стягивании военных и техники ВСУ к региону.

Накануне в Херсонской области завершилась организованная эвакуация жителей с правого берега Днепра.

Теги
Кирилл Стремоусов Херсонская область
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