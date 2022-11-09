Развожаев назвал Стремоусова смелым и отважным патриотом России

Михаил Развозжаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, который погиб 9 ноября, был настоящим патриотом России, считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом он написал в Telegram.

«Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова. Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем», — написал Развожаев.

Он добавил, что считает гибель Стремоусова невосполнимой утратой и выразил соболезнования его родным и близким.

Сообщения о гибели Стремоусова появились днем 9 ноября. Среди первых об этом сообщил телеграм-канал WarGonzo и источник RT в силовых структурах. По данным WarGonzo, Стремоусов погиб в ДТП под Геническом, куда переехала Херсонская обладминистрация.

Вслед за ними информацию о гибели замглавы Херсонской области подтвердили вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева и пресс-служба администрации региона. Сотрудник обладминистрации сообщил агентству ТАСС, что Стремоусов погиб в ДТП.