Yomuri узнала о первых учениях Японии по обороне спорного с КНР острова

Учения пройдут до конца этого года, принадлежность островов оспаривают в Китае и Тайване. В Токио считают острова своими, утверждая, что споров в отношении территориальной принадлежности островов быть не может

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Морские силы самообороны и Береговая охрана Японии впервые отработают учения по ответным действиям на «ситуацию вооруженного нападения» противника на острова Сэнкаку и преферктуру Окинава, пишет газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на нескольких источников в правительстве.

Учения планируется провести до конца этого года.

Необитаемые острова Сенкаку контролируются Токио, территориальные претензии выдвигали Пекин и Тайбэй. В японском МИДе настаивают, что в отношении острова нет какие-либо территориальных споров, необходимых для решения.

В августе правительство Японии решило модернизировать противокорабельные ракеты Type 12, увеличив дальность стрельбы до 1 тыс. км, чтобы они смогли смогут достичь территории Китая и Северной Кореи, писала Yomiuri. По данным американских военных, китайские войска располагают порядка 1,9 тыс. баллистических ракет средней дальности наземного базирования и 300 крылатыми ракетами средней дальности, которые способны достичь японской территории.

К декабрю Токио и Лондон подпишут оборонительный союз в связи с нарастающей угрозой со стороны Пекина, рассказали источники Financial Times. Стороны намерены подписать Соглашение о взаимном доступе, которое упрощает процесс развертывания военных на территории союзных стран. В 2020 году Япония подписала аналогичное соглашение с Австралией, в будущем аналогичное соглашение планируется заключить с Филиппинами.