Трамп предложил «обвинить русских» в ответ на идею пересчитать голоса

Поводом для иронии послужила ситуация с подсчетом голосов в Джорджии и Флориде, где проигрывающие демократы не согласились с итогами голосования и «находят» новые голоса в свою поддержку

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проблемы с подсчетом голосов на выборах во Флориде и Джорджии, где демократы не соглашаются с результатами голосования и намерены добиться пересчета. Американский лидер иронично посоветовал обвинить в сложившейся ситуации Россию.

«То есть они только сейчас находят голоса во Флориде и Джорджии, хотя выборы были во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем от президента Путина немедленно извиниться!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

«Как только демократы отправили своего лучшего по выявлению кражи голосов адвоката Марка Элиаса в округ Броуард, они чудом начали находить голоса в поддержку демократа. Не переживай Флорида! Я отправляю еще лучшего юриста, чтобы разоблачить мошенничество», — добавил Трамп.

По словам Трампа, первые результаты показали, что действующий губернатор Флориды республиканец Рик Скотт опережал своего соперника-демократа на 50 тыс. голосов. «Теперь они «нашли» много голосов, и этот разрыв сократился до 15 тыс. голосов... Почему не нашли ни одного голоса в поддержку республиканца?» — задался вопросом американский лидер.

Ранее президент США сообщил, что правоохранительные органы проверяют сообщения о фальсификации в ходе выборов в штате Флорида. «Правоохранительные органы проверяют еще один крупный коррупционный скандал, связанный с мошенничеством в Броварде и Палм-Бич во Флориде. Флорида проголосовала за Рика Скотта [республиканец]», — написал американский лидер.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых граждане страны выбирали представителей нижней палаты конгресса (палата представителей), частично обновляли сенат, а также выбирали губернаторов некоторых штатов. По предварительным результатам, республиканцы потеряли контроль над палатой представителей, но сохранили контроль над сенатом. Предварительно республиканцы уступили контроль над семью штатами, где победу на губернаторских выборах одержали демократы.

Спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Обвинения послужили основанием ​для введения антироссийских санкций. Москва свою причастность во вмешательстве в американские выборы отрицает.