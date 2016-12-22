ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,37 66,71 EUR Нал. 77,46 76,03 USD Бирж. 67,83 +0,93 EUR Бирж. 76,90 +0,93 USD ЦБ. 66,85 +0,63 EUR ЦБ. 75,81 +0,14 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6436,60 -56,40 IMOEX 2403,47 -1,44% RTSI 1121,38 -2,93% Brent 70,34 -1,97% DJIA 25967,05 -0,86% Nasdaq 7384,29 -1,93%
Трамп предложил «обвинить русских» в ответ на идею пересчитать голоса
Лента новостей
СМИ объяснили участие Пригожина во встрече Шойгу с ливийским маршалом 22:23, Политика Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому» 22:11, Бизнес В результате теракта в столице Сомали погибли 30 человек 22:01, Общество NASA поможет проекту Мильнера по поиску жизни на спутнике Сатурна 21:54, Технологии и медиа Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 21:46, РБК и Volkswagen В Москве нашли тело пропавшего и.о. главы Щукино 21:27, Общество Порошенко вернул генпрокурору Украины прошение об отставке 21:24, Политика Трамп предложил «обвинить русских» в ответ на идею пересчитать голоса 21:19, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 21:08, РБК и Schneider Electric Тренер «Валенсии» допустил пропуск Черышевым матчей сборной России 21:00, Спорт Замминистра транспорта Британии подал в отставку из-за Brexit 20:53, Политика Власти Финляндии предупредили пилотов о сбоях в системе GPS 20:40, Политика Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 20:23, РБК и Lenovo В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций в Азовском море 20:22, Политика «Новая газета» узнала о письме Трампу от семей погибших при крушении MH17 20:17, Политика Немецкий бизнес предостерег SWIFT от блокирования России 20:11, Бизнес Минобороны Ливии показало Пригожина в составе делегации Шойгу 20:08, Политика Аксенов поручил мэру Симферополя уволиться 19:59, Политика Ключевой свидетель в «деле Гайзера» рассказал суду об угрозах следователя 19:51, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 19:41, РБК и Мир Конструктор ОКБ Сухого заявил о превосходстве Су-57 над F-22 и F-35 19:37, Политика Последний союзник: поссорит ли шпионский скандал Австрию и Россию 19:27, Политика SWIFT отключит от своей системы некоторые иранские банки 19:22, Финансы В Минкомсвязи подтвердили планы ограничить мобильную связь в колониях 19:13, Общество Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы 19:11, Общество «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 19:09, РБК и Volkswagen Москва ответила Вене на подозрения в шпионаже 19:05, Политика В Болгарии по запросу США задержали россиянина за кибермошенничество 19:04, Общество
Трамп предложил «обвинить русских» в ответ на идею пересчитать голоса
Политика, 21:19
0
Трамп предложил «обвинить русских» в ответ на идею пересчитать голоса
Поводом для иронии послужила ситуация с подсчетом голосов в Джорджии и Флориде, где проигрывающие демократы не согласились с итогами голосования и «находят» новые голоса в свою поддержку
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проблемы с подсчетом голосов на выборах во Флориде и Джорджии, где демократы не соглашаются с результатами голосования и намерены добиться пересчета. Американский лидер иронично посоветовал обвинить в сложившейся ситуации Россию.

«То есть они только сейчас находят голоса во Флориде и Джорджии, хотя выборы были во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем от президента Путина немедленно извиниться!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

«Как только демократы отправили своего лучшего по выявлению кражи голосов адвоката Марка Элиаса в округ Броуард, они чудом начали находить голоса в поддержку демократа. Не переживай Флорида! Я отправляю еще лучшего юриста, чтобы разоблачить мошенничество», — добавил Трамп.

Губернатор Флориды заявил о махинациях на промежуточных выборах в США
Политика

По словам Трампа, первые результаты показали, что действующий губернатор Флориды республиканец Рик Скотт опережал своего соперника-демократа на 50 тыс. голосов. «Теперь они «нашли» много голосов, и этот разрыв сократился до 15 тыс. голосов... Почему не нашли ни одного голоса в поддержку республиканца?» — задался вопросом американский лидер.

Ранее президент США сообщил, что правоохранительные органы проверяют сообщения о фальсификации в ходе выборов в штате Флорида. «Правоохранительные органы проверяют еще один крупный коррупционный скандал, связанный с мошенничеством в Броварде и Палм-Бич во Флориде. Флорида проголосовала за Рика Скотта [республиканец]», — написал американский лидер.

Прачечные и магазины: необычные избирательные участки в США Еще 3 фото
Фотогалерея

6 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых граждане страны выбирали представителей нижней палаты конгресса (палата представителей), частично обновляли сенат, а также выбирали губернаторов некоторых штатов. По предварительным результатам, республиканцы потеряли контроль над палатой представителей, но сохранили контроль над сенатом. Предварительно республиканцы уступили контроль над семью штатами, где победу на губернаторских выборах одержали демократы.

После выборов Трамп предостерег демократов от игры в расследования
Политика

Спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Обвинения послужили основанием ​для введения антироссийских санкций. Москва свою причастность во вмешательстве в американские выборы отрицает.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Дональд Трамп , Выборы , вмешательство России
Главное
Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому» Бизнес
Материалы по теме
Губернатор Флориды заявил о махинациях на промежуточных выборах в США Политика
Как выборы в США повлияют на антироссийские санкции Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter