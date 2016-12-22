Губернатор Флориды заявил о махинациях на промежуточных выборах в США

Губернатор Флориды, республиканец Рик Скотт, баллотирующийся в сенат, обвинил сотрудников избиркомов в «безудержном мошенничестве» при подсчете голосов в округах Бровард и Палм-Бич. Об этом сообщает Huffington Post.

Ранее Скотт неоднократно обвинял демократов в попытке «украсть» результаты голосования в этих округах. Губернатор призвал полицию провести расследование и удостовериться в том, как избиркомы подсчитали бюллетени.

«Каждый день левые активисты в округе Бровард придумывают все больше и больше бюллетеней из ниоткуда. Мы все знаем, что происходит. Их цель — загадочно продолжать набирать все больше голосов, пока они не получат то, чего хотят», — заявил губернатор. При этом он не предоставил конкретных доказательств махинаций на выборах. Соперником Скотта на выборах стал сенатор от Демократической партии Билл Нельсон.

Промежуточные выборы прошли в США 6 ноября, в этот день граждане полностью переизбирали палату представителей, на треть обновился состав сената, также состоялись выборы губернаторов в ряде штатов. По итогам голосования 50,1% получил Скотт, Нельсон заручился поддержкой 49,9% американцев. Согласно результатам выборов, демократы впервые за восемь лет получили большинство в палате представителей, республиканцы удержали за собой сенат.