После выборов Трамп предостерег демократов от игры в расследования

Американский президент сказал, что республиканцы могут лучше сыграть в игру с расследованиями об утечках секретной информации, чем их противники. Итоги выборов для Республиканской партии Трамп назвал в целом успешными

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов в конгресс США предупредил демократов о возможных расследованиях из-за утечек секретной информации, передает Reuters.

«Они могут играть в эту игру, но мы можем играть в нее лучше», — заявил Трамп на пресс-конференции, добавив, что демократы «сделали множество сомнительных вещей, связанных с утечкой секретных данных». Так он прокомментировал возможность встречных шагов своей партии, если Демократическая партия инициирует аналогичные расследования против республиканцев.

Американский президент отметил, что республиканцы, со своей стороны, готовы не только к расследованиям, но и к преодолению межпартийных споров с демократами.

Представители Демократической партии в случае получения контроля над палатой представителей могут использовать надзорные полномочия ее комитетов и вернуться к расследованиям против Трампа, в том числе его предположительных связей с Россией, которые отрицают и Москва, и американский президент. Предыдущее расследование заблокировали представители Республиканской партии в комитете по разведке. Демократы ранее также призывали проверить копии налоговых деклараций Дональда Трампа. ​

Он также назвал итоги выборов успехом республиканцев. «Республиканцы нарушили историческую тенденцию и существенно превзошли ожидания в палате представителей», — сказал американский лидер. Он указал, что за республиканцами осталось большинство губернаторских постов и большинство легислатур (законодательных собраний) штатов.

Трамп отметил, что для республиканцев создали трудности огромные средства, которые демократы собрали в качестве пожертвований, а также большое число депутатов, которые ушли перед выборами в отставку и таким образом потеряли преимущество действующего кандидата.

Он добавил, что рассчитывает на сотрудничество с демократами в палате представителей.

«Сосуществование двух партий может быть прекрасным. У нас много общего, что касается инфраструктуры и здравоохранения», — подчеркнул американский лидер.

6 ноября американцы избрали новый состав палаты представителей конгресса США, а также 35 сенаторов. Последние два года республиканцы контролировали большинство кресел в обеих палатах конгресса, по предварительным итогам выборов, они лишились преимущества в палате представителей.