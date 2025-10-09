 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области

Авария произошла при посадке во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. МиГ-31 упал в безлюдной местности, летчики катапультировались и выжили

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Липецкой области при заходе на посадку, сообщило Минобороны.

Самолет садился после выполнения планового учебно-тренировочного полета. Авария произошла около 19:20 мск.

Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет.

В Минобороны отметили, что самолет упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта.

Fox узнал, что Рютте повысил голос в споре о пролете российских МиГ-31
Политика
Марк Рютте

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он разработан для перехвата и уничтожения воздушных целей на любой высоте, в первую очередь — бомбардировщиков и крылатых ракет. МиГ-31 может развивать скорость до 3 тыс. км/ч и быстро подниматься на высоту до 21 тыс. м. Имеет несколько современных модификаций.

В начале июля в Нижегородской области разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдной местности, экипаж также остался жив.

Су-34 заходил на посадку с отказавшей системой выпуска одной из стоек шасси. Экипаж несколько раз попытался устранить неисправность, когда истребитель еще находился в полете, но ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался.

Татьяна Зыкина
МиГ-31 Липецкая область
