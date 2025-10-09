Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области
Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Липецкой области при заходе на посадку, сообщило Минобороны.
Самолет садился после выполнения планового учебно-тренировочного полета. Авария произошла около 19:20 мск.
Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет.
В Минобороны отметили, что самолет упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта.
МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он разработан для перехвата и уничтожения воздушных целей на любой высоте, в первую очередь — бомбардировщиков и крылатых ракет. МиГ-31 может развивать скорость до 3 тыс. км/ч и быстро подниматься на высоту до 21 тыс. м. Имеет несколько современных модификаций.
В начале июля в Нижегородской области разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдной местности, экипаж также остался жив.
Су-34 заходил на посадку с отказавшей системой выпуска одной из стоек шасси. Экипаж несколько раз попытался устранить неисправность, когда истребитель еще находился в полете, но ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался.
