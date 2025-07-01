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В Нижегородской области разбился Су-34

Пилоты живы, борт упал в безлюдной местности
Штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, сообщило Минобороны. Экипаж жив.

«При заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался», — рассказали в министерстве.

Полет выполнялся без боекомплекта, борт упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда отправилась к месту аварии для эвакуации экипажа, также туда вылетела комиссия ВКС России.

В конце марта в Приморском крае разбился штурмовик Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться, его нашли спасатели. Полет выполнялся без боекомплекта, Су-25 упал в безлюдной местности, на месте падения разрушений не было. «По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность», — пояснили в Минобороны.

Вечером 2 апреля в Иркутской области потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3. Экипаж катапультировался, один из летчиков погиб. Самолет рухнул в безлюдной местности, разрушений и жертв на земле не было. Причиной стала техническая неисправность.

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Нижегородская область авиакатастрофа Су-34
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