В аэропорту Краснодара ограничили полеты
В аэропорту Краснодара (Пашковский) ввели временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
Согласно извещению NOTAM о параметрах работы аэропорта Краснодара, выпущенному Росавиацией в середине сентября, полеты гражданских самолетов могут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00 мск начиная с 11 сентября, а интенсивность полетов может составлять не более пяти взлетно-посадочных операций в час.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 9 октября средства ПВО сбили над Россией 19 дронов ВСУ. Над Волгоградской областью сбили девять беспилотников, над Брянской и Курской областью — по три, над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями — по одному.
На фоне атак дронов приостанавливали полеты аэропорты Волгограда, Самары и Саратова.
