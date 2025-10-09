 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Зеленский назвал условие выдвижения Трампа на Нобелевскую премию

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что Украина выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот добьется прекращения огня. Ранее Верховная рада не смогла собрать достаточно голосов для официального выдвижения его кандидатуры
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (слева направо)&nbsp;
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (слева направо)  (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Украина выдвинет американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот добьется прекращения огня, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова передает Телевизионная служба новостей Украины (ТСН).

«Если Трамп даст возможность прекращения огня миру, прежде всего украинцам — да, его нужно номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины», — сказал Зеленский.

Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира 2025 года 10 октября.

В Верховной раде не смогли выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Политика
Дональд Трамп

В конце сентября в базе Верховной рады появился проект постановления об обращении парламента Украины в Нобелевский комитет по поводу выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира.

Однако желающих выдвинуть его кандидатуру оказалось недостаточно — инициативу поддержали только 132 народных депутата из 450.

До Украины Трампа в кандидаты на премию выдвигали Израиль, Пакистан, Камбоджа, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан. Сам Трамп не раз заявлял, что завершил «семь войн».

Медведев заявил, что Трамп идет к Нобелевской премии «тропой Байдена»
Политика
Дональд Трамп

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении быстро урегулировать конфликт на Украине, обещая закончить военные действия в течение 24 часов после вступления в должность и призывая к переговорам между Москвой и Киевом.

Однако во время своего президентского срока республиканец признал урегулирование конфликта на Украине может оказаться более сложным, чем казалось вначале. Трамп назвал его худшим со времен Второй мировой войны.

На фоне заявления американского президента о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Трамп собрался получить Нобелевскую премию мира, идя к ней «тропой Байдена».

В Кремле назвали возможную передачу крылатых ракет Украине серьезным витком эскалации конфликта. Президент Владимир Путин предупреждал, что использование такого оружия нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

