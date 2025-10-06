WSJ сообщила о запуске секретной сети аккумуляторов на Украине

Украина создала систему аккумуляторных батарей на случай длительных отключений электроэнергии и разместила парки аккумуляторов в секретных местах, пишет WSJ

Фото: Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине развернута сеть аккумуляторов американского производства, которые призваны помочь пережить зиму в условиях обстрелов, пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что украинские власти скрывают местоположение батарейных парков, а также засекретили меры их защиты, чтобы не сделать эти объекты мишенью для атак.

Новая система представляет собой крупнейшую сеть аккумуляторных станций на Украине, отмечает WSJ. Шесть так называемых парков расположены в Киеве и Днепропетровской области. Каждый парк представляет собой ряд белых блоков-аккумуляторов высотой около восьми футов (2,5 м), — пишет издание.

Общая мощность сети — 200 МВт, это позволяет обеспечивать электричеством примерно 600 тыс. домов в течение двух часов. Это дает возможность восстановить подачу электроэнергии после обстрела и предотвратить блэкаут, отмечает газета.

Преимущество аккумуляторов заключается в их модульности: каждый блок можно отключить и заменить, не затрагивая остальные. «Для замены блока требуется минимальное оборудование, и все они обладают функциями пожарной безопасности, которые в контексте Украины жизненно важны», — заявил Джулиан Небреда, генеральный директор компании Fluence, которая поставила батареи.

О запуске «крупнейшего проекта накопления энергии на аккумуляторных батареях» совместно с американской Fluence украинская энергокомпания ДТЭК объявила в июле 2025 года. Работы были завершены в августе. Стоимость проекта составила $140 млн, пишет WSJ. Согласно данным ДТЭК, коммерческая эксплуатация батарей должна начаться в октябре 2025 года, когда на Украине стартует отопительный сезон.

Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Последний раз ведомство отчиталось о поражении энергетической инфраструктуры и объектов нефтяной промышленности 6 октября. По данным украинских властей, сейчас в стране потеряно более половины генерирующих мощностей.