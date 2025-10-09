Россия игнорировалась США в 1990-е годы, поскольку Вашингтон считал себя победившим, а Москву — проигравшей, полагает американский экономист Джеффри Сакс. Такое мнение он высказал в разговоре с главой Российского исторического общества, ведущим научным сотрудником Центра военной истории России Института российской истории РАН доктором исторических наук Русланом Гагкуевым. Беседа опубликована в журнале Patria, который издает Высшая школа экономики (ВШЭ).

В период 1980–1990-х годов Сакс консультировал команды генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина по вопросам проведения экономических реформ.

«Мы [США] заправляем всем, а вы не имеете права голоса. Такое отношение сохранялось по крайней мере до 2025 года. Мы до сих пор не знаем, меняется ли это американское высокомерное отношение», — сказал Сакс, отвечая на вопрос о том, была ли внешняя политика России в те годы уступками в попытке установить тесное сотрудничество с Западом или «это была вынужденная сдача позиций».

Борис Ельцин (занимал пост президента с декабря 1991 года по декабрь 1999-го), по словам экономиста, хотел «нормальной» России, что «было очень хорошо».

«На мой взгляд, он был человеком, действовавшим из лучших побуждений. Однако он был перегружен работой и не справлялся с ней ни интеллектуально, ни физически и, возможно, с точки зрения его трезвости (в этом я лишь повторяю распространенное мнение, а не мои личные на

блюдения за Ельциным)», — считает американец.

Сакс подчеркнул, что Вашингтон больше не контролирует события в мире, поскольку «мы живем в многополярном мире». К «бесспорным великим державам» он отнес Соединенные Штаты, Россию, Китай и Индию. Европа могла бы быть таковой, если бы действовала «как единое целое, а не как 27 отдельных субъектов или как дочерняя структура США», добавил экономист.

«Принципы многополярности неоспоримы, но они недостаточно поняты или не всегда применяются. Нам нужна не только многополярность, но и многосторонность, то есть международная система мира и права», — считает Сакс. Способом достижения этого американец назвал Устав ООН, но отметил, что Вашингтон систематически подрывает эту систему. Ее «следует спасать и укреплять», убежден Сакс.

Владимир Путин, ставший преемником Ельцина, говорил, что экс-президент возглавил страну в один из самых сложных периодов ее истории и никогда не боялся брать ответственность за ее судьбу и за свои действия. «Задним числом мы всегда все, как говорится, умны, а вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация», — отмечал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в прошлом году заявлял, что «роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить».

Борис Ельцин умер в апреле 2007 года.