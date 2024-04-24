В Кремле заявили, что роль Ельцина в истории России трудно переоценить

Борис Ельцин (Фото: Виктор Чернов / Global Look Press)

Роль бывшего президента Бориса Ельцина (1991–1999) в становлении современной России трудно переоценить, заявил пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

23 апреля 2007 года умер Борис Ельцин. Со дня его смерти исполнилось 17 лет.

Отвечая на вопрос журналистов, как бы он оценил политическую фигуру бывшего главы государства, Песков заявил: «Сказать это в двух словах было бы неверно. Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить».

Владимир Путин в 2021 году отметил, что Ельцин возглавил Россию в один из наиболее сложных моментов ее истории. «Отличало его то, что он никогда не боялся брать на себя ответственность за то, что делал сам и за судьбу страны», — сказал нынешний глава государства. На критику Ельцина он ответил, что «задним числом мы всегда все умны», но когда события накатываются как снежный ком, «это совсем другая ситуация».

63% россиян, по результатам опроса группы Russian Field, проведенного в 2023 году, относятся к Ельцину хуже всего, положительно к бывшему президенту относятся 17% респондентов.