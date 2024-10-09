Кадыров предложил отправлять «аморальную молодежь» Чечни в войска

Кадыров: аморальную молодежь будут отправлять за решетку или на спецоперацию

С чеченской молодежью, которая ведет «праздный, аморальный образ жизни» нужно вести усиленную работу, считает глава Чечни. Вместо привлечения к административной ответственности за нарушения их стоит отправлять в войска, считает он

В Чечне «смутьянов» и нарушителей порядка будут отправлять в зону военной операции или «за решетку по максимально полагающемуся сроку», заявил в телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«Не уважаешь закон - либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество. Вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск. С учетом того, что мы формируем новый полк численностью 2500 человек, это будет уместно. Места для всех найдутся», — отметил Кадыров. Он добавил, что поручил заняться этим вопросом депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Кадыров пояснил, что на совещании с командирами и начальниками силового блока Чечни он призвал вести «более усиленную работу с проблемной молодежью», которая ведет «праздный, аморальный образ жизни». Среди представителей этой категории глава Чечни упомянул тех, кто паркуется в неположенных местах, садится за руль под влиянием запрещенных препаратов, нарушает правила дорожного движения и провоцирует конфликты.

В конце сентября Кадыров заявил, что в Чечне рассматривают возможность создания дополнительных резервных подразделений для выполнения задач по защите России. Он отмечал, что уже дал поручения на этот счет.