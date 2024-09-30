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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров допустил создание дополнительных резервных военных соединений

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Военная операция на Украине
Кадыров отметил, что для «защиты интересов Отечества» возможно создание дополнительных военных подразделений, кроме того, нужно улучшать условия службы существующих
Рамзан Кадыров и Владимир Путин
Рамзан Кадыров и Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости» / официальный сайт Кремля)

Для выполнения задач по защите России могут быть созданы дополнительные военные подразделения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Священный долг каждого из нас — отстоять Родину от тотального порабощения и сделать все возможное, чтобы внести свой достойный вклад в защиту интересов Отечества. Хвала Аллаху, для реализации этой задачи у нас есть все необходимые ресурсы и возможности. Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений, а также улучшения условий несения службы для уже созданных военных соединений», — сообщил он.

Поручения на этот счет даны «ответственным лицам на местах», добавил глава республики.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В зоне военной операции на Украине действует чеченский спецназ «Ахмат». 30 сентября Кадыров сообщил об отправке очередной группы военных «на передовую». Глава Чечни добавил, что военнослужащие прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Это была как минимум третья отправка бойцов «Ахмата» в зону специальной военной операции за сентябрь.

Командир спецназа Апти Алаудинов в последние недели сообщает о действиях «Ахмата» в Курской области. 30 сентября он заявил, что бойцы находятся на суджанском направлении. По его словам, украинские войска понесли значительные потери в этом районе, ВСУ выводят оттуда «выдохшиеся» подразделения и «заводят уже новые формирования, снимают их с других участков фронта», «чтобы хотя бы удержать то, что у него есть на этой территории».

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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