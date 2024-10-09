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Военная операция на Украине ,  
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На Украине задержали дезертира, рассказавшего об огромных потерях в части

На Украине задержали дезертира Гнездилова, рассказавшего об огромных потерях
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине задержали самовольно оставившего часть активиста и блогера Сергея Гнездилова. Против него заведено дело о дезертирстве. Ушедший в самоволку боец ВСУ говорил, что в бригаде «закончились люди»
Фото: Государственное бюро расследований Украины
Фото: Государственное бюро расследований Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в телеграм-канале о задержании военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, который самовольно покинул воинскую часть и публично заявил об этом в соцсетях.

В сентябре о самовольном оставлении воинской части сообщил боец 56-й бригады ВСУ и общественный активист Сергей Гнездилов. «РБК Украина» писало, что его последняя должность — командир отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Свое решение Гнездилов объяснял тем, что в его подразделении «закончились люди» из-за отсутствия ротаций. На его странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) 9 октября появилась публикация: «Меня задержали».

В сообщении ГБР говорится, что после публикации Гнездилова о «самоволке» было открыто дело о дезертирстве. В 56-й бригаде провели служебное расследование, по результатам которого признали, что военный «совершил действия, содержащие признаки уголовного правонарушения».

За самовольное оставление части или места службы украинским военным грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, такое же наказание предусмотрено за бегство с поля боя или отказ применять оружие. За дезертирство лишить свободы могут на срок от пяти до 12 лет.

«Страна» рассказала о масштабе дезертирства в украинской армии
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

По данным ГБР, в начале сентября задержанный был направлен в госпиталь для прохождения медосмотра, однако в действительности он не проходил обследование и не был в медучреждении. После завершения срока медосмотра боец не вернулся к месту несения службы «и в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей».

После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Ее сроки продлеваются каждые три месяца, в последний раз — до 9 ноября.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на нескольких сбежавших из подразделений военных и юристов сообщало, что случаи дезертирства являются в украинской армии распространенным явлением, хоть и замалчиваются. По информации военного юриста Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Романа Лихачева, с начала боевых действий самовольно воинские части оставили свыше 100 тыс. украинских военных. Народный депутат Руслан Горбенко в начале сентября говорил о 80 тыс. случаев дезертирства.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
дезертирство дезертир задержание ВСУ
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