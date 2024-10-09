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Политика ,  
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КС Грузии не стал приостанавливать закон об иноагентах

Президент Грузии, оппозиционные депутаты, НПО и СМИ потребовали приостановить действие закона об иноагентах на время проверки. Конституционный суд отклонил иск, с этим решением не согласились двое судей
Фото: Constitutional Court of Georgia / Wikipedia
Фото: Constitutional Court of Georgia / Wikipedia

Ходатайство президента Грузии Саломе Зурабишвили о приостановке действия закона об иноагентах на время рассмотрения судом его соответствия законодательным нормам отклонено, следует из постановления Конституционного суда республики.

Помимо Зурабишвили в качестве истцов выступали 38 оппозиционных депутатов, ряд неправительственных организаций и СМИ. Вместе с тем, согласно постановлению, с решением об отклонении ходатайства были не согласны судьи Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши.

Парламент Грузии принял закон об иноагентах 28 мая, ранее Зурабишвили наложила на него вето. Согласно инициативе некоммерческие организации и СМИ в случае поступления более 20% финансирования из-за рубежа обязали регистрироваться в соответствующем реестре. За несоблюдение этих норм предусмотрены штрафы.

Это вызвало массовые протесты, критики законопроекта сравнивали его с действующим в России законом. В Кремле исключали связь его принятия в Грузии с Москвой.

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах
Политика
Фото:Daro Sulakauri / Getty Images

Закон об иноагентах в Грузии также стал поводом для критики со стороны Запада. Так, в Венецианской комиссии назвали его антидемократическим из-за возможного использования против оппозиции. На этом фоне США ввели визовые ограничения против десятков грузинских граждан, а ЕС приостановил процесс приема республики и частично заморозил финансовую поддержку.

В политсовете правящей партии «Грузинская места» обвинили западные страны в ограничении суверенитета. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе счел закон об иноагентах шагом к интеграции в ЕС и «мягкой версией» аналогичной инициативы в США.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Грузия Саломе Зурабишвили закон об иноагентах Конституционный суд оппозиция
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