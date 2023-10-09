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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Египет направил Израилю и ХАМАС предложение о временном прекращении огня

Египет направил Израилю и ХАМАС предложение о временном прекращении огня
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Египет продолжает прилагать усилия по освобождению плененных ХАМАС израильтян и предложил обменять их на заключенных в Израиле палестинцев. На время обмена предлагается также объявить о прекращении огня
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Египет ждет ответа от Израиля и ХАМАС на предложение об обмене пленными и временном прекращении огня до завершения процедуры, передает Sky News Arabia.

Каир сосредоточил усилия на освобождении женщин и детей. Речь идет об обмене заключенных в Израиле палестинцев на израильтян, которых ХАМАС взял в заложники в ходе военной операции «Буря Аль-Аксы» на юге Израиля. Условие возвращения последних — чтобы женщины не были членами израильской армии или призывниками. ХАМАС не раз требовал освобождения заключенных палестинцев.

В ходе начавшихся 7 октября военных действий силы ХАМАС прорвались через границу сектора Газа и Израиля и захватили около сотни заложников. Предположительно, среди них оказались участники музыкального фестиваля Nature Party. Позднее на месте его проведения волонтеры нашли более 250 тел погибших.

The Wall Street Journal сообщала накануне, 8 октября, что Египет вел переговоры с ХАМАС насчет освобождения раненых израильских пленных, но не добился положительного результата. Израильские чиновники в разговоре с The Times of Israel заявили, что власти страны не были осведомлены о подобных переговорах и сами не проводили каких-либо переговоров. «Прямо сейчас мы боремся с террористами на территории Израиля. Мы сейчас не участвуем ни в каких переговорах о заложниках», — сказал один из источников издания.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил уполномоченным правительства по делам пропавших без вести и похищенных граждан в ходе конфликта генерала Гэла Хирша, который был одним из командиров в ходе Второй ливанской войны 2006 года (тогда Израиль противостоял исламистскому движению «Хезболла», которое действует в Ливане).

ХАМАС заявил, что четверо израильских заложников погибли во время обстрелов Израилем сектора Газа, передает Haaretz.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Египет Израиль ХАМАС прекращение огня
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