Израильские военные словами «он мертвец» пообещали убить лидера ХАМАС

Руководство ХАМАС, начавшего войну против Израиля, обречено, а лидер группировки Яхья Самвар будет ликвидирован, заявили в ЦАХАЛ

Фото: Amir Cohen / Reuters

Лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Самвар будет ликвидирован, «он мертвец», заявил представитель сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Дэниэль Хагари, передает The Times of Israel.

Военное и политическое руководство ХАМАС может стать целью атаки, «они обречены», добавил он.

Представитель ЦАХАЛ также сообщил, что войска восстановили контроль над всеми городами на юге страны на границе с сектором Газа. 7 октября туда проникли боевики ХАМАС. Они частично разрушили приграничные заграждения, взяли под контроль некоторые штабы израильской армии и захватили около сотни заложников, которых доставили в Газу.

По словам Хагари, в этом районе в городах уже нет боевых действий, но там все еще может находиться небольшое число боевиков.

С начала боевых действий, как отметил представитель ЦАХАЛ, по Израилю было выпущено 4,4 тыс. ракет.

За 48 часов армия мобилизовала 300 тыс. резервистов, этот призыв стал «самым крупным и быстрым за всю историю» Израиля, добавил Хагари.

Израиль назвал идущий конфликт войной, ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы» (Аль-Акса — мечеть в Иерусалиме, где в апреле происходили столкновения между арабами и израильской полицией). Обе стороны ведут массированные обстрелы.

По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс. С палестинской стороны погибли более 500 человек, пострадали 2,8 тыс.