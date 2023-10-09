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Военная операция на Украине ,  
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Украинская разведка сообщила о трех попытках закрепиться на ЗАЭС

Глава украинской разведки Буданов сообщила о трех попытках закрепиться на ЗАЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинская разведка как минимум трижды пыталась осуществить операции с целью взять под контроль Запорожскую АЭС, но безуспешно. Минобороны России сообщало о пресечении подобных попыток
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины трижды пыталось закрепиться в Энергодаре, в районе Запорожской АЭС, но успехов эти попытки не имели, сообщил NV.ua глава ГУР Кирилл Буданов.

Первую операцию проводили в августе 2022 года. Тогда спецназовцы ГУР пересекли на лодках Каховское водохранилище (оно высохло этим летом после разрушения плотины одноименной ГЭС), чтобы создать плацдарм на левом берегу Днепра. Они высадились возле Энергодара, но не смогли закрепиться и были вынуждены отступить. Это была первая подобная операция, опыта их проведения у ГУР не было.

Затем были еще две попытки (когда именно, не уточняется), в частности, в одной из них принимали участие бойцы Иностранного легиона (например, новозеландцы). Третья попытка была сорвана российской стороной, которая подвела к берегу тяжелую военную технику, в том числе танки.

Буданов счел, что эти попытки были неуспешны как из-за управленческих, так и исполнительных недостатков. Однако полученный в ходе них опыт того, «как действовать на воде», оказался полезен для подобных операций в других местах.

Российская сторона сообщала о пресечении попыток украинцев десантироваться в районе ЗАЭС. 1 сентября прошлого года Минобороны России заявило, что две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились в 3 км от станции и «предприняли попытку захвата электростанции». Против них приняли меры, в том числе работала авиация. В тот же день была пресечена попытка высадки десанта ВСУ на двух самоходных баржах, они были потоплены.

Попытки высадить десант, по данным российской стороны, были и в прошлом году. 19 октября 2022 года, по данным Минобороны России, ВСУ задействовали 37 лодок и катеров с военнослужащими, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типа, чтобы попытаться высадить десант на левый берег Каховского водохранилища. По утверждению ведомства, украинская сторона потеряла более 90 военнослужащих и 14 лодок, а «остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища».

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ЗАЭС часто подвергается обстрелам, на этом фоне туда отправили наблюдательную миссию МАГАТЭ. Во время ее ротации в конце августа этого года, как сообщало Минобороны, украинская сторона устроила провокацию «путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов». Однако это не повлекло каких-либо последствий, миссия на АЭС успешно сменилась.

Катастрофа на атомной электростанции будет иметь огромные последствия для европейских стран, предупредило в прошлом августе Минобороны России. Если произойдет отказ резервных дизель-генераторов и мобильных насосов и разрушатся реакторы, на самой большой в Европе атомной станции произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые затем распространятся на сотни километров.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Кирилл Буданов Запорожская АЭС Военная операция на Украине
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