В ОАЭ заявили о шоке от сообщений о захвате заложников в Израиле

ХАМАС сообщал о 100 израильских пленниках, «Исламский джихад» (запрещен в России), который присоединился к войне против Израиля — о 30. МИД ОАЭ заявил, что мирные жители никогда не должны становиться объектом конфликта

Нападения палестинского исламистского движения ХАМАС в приграничных с сектором Газа городах и деревнях Израиля, а также ракетные удары по населенным пунктам являются серьезной эскалацией, сообщили в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Там заявили, что потрясены сообщениями о том, что мирные жители в Израиле были захвачены в заложники в собственных домах.

«Гражданские лица с обеих сторон всегда должны иметь полную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом и никогда не должны становиться объектом конфликта», – подчеркнули в МИД ОАЭ.

В сообщении выражаются соболезнования семьям погибшим и содержится призыв приложить все дипломатические усилия для предотвращения более широкой региональной конфронтации. «Министерство глубоко скорбит в связи с гибелью израильтян и палестинцев в результате вспышки насилия и призывает обе стороны к деэскалации и недопущению расширения отвратительного насилия с трагическими последствиями, затрагивающими жизни гражданского населения», – заявили власти ОАЭ.

Палестинское исламистское движение ХАМАС начало военную операцию «Буря Аль-Аксы» против Израиля утром 7 октября, назвав ее ответом на «преступления оккупации». Нападение сопровождалось массированными ракетными ударами, в том числе по Тель-Авиву, вторжением боевиков в населенные пункты на юге страны, включая атаку на музыкальный фестиваль в кибуце (коммуне) Реим, а также захватом заложников.

Информацию о захвате заложников среди мирных жителей и военных подтверждала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), но число попавших в плен к ХАМАС не уточняла. Вечером 8 октября палестинское движение сообщило, что у них в плену находятся более 100 пленных израильтян, передавала израильская государственная телерадиокомпания Kan. Военизированная группировка «Исламский джихад» (запрещен в России), который присоединился к операции ХАМАС, заявлял о 30 захваченных в плен.

В ответ на действия ХАМАС Израиль начал наносить удары по сектору Газа и вступил в бои с силами палестинского движения на юге страны. ЦАХАЛ вечером 7 октября сообщил, что вернул контроль над большинством ранее захваченных боевиками населенных пунктов.

В Израиле в результате атак ХАМАС, по последним данным погибли 700 человек, пострадали более 2 тыс. В секторе Газа, по сообщению палестинского Минздрава, число жертв достигло 413 человек, более 2,2 тыс. пострадали.

Нападение ХАМАС на Израиль осудили США и Евросоюз. Россия призвала стороны к прекращению огня. Axios со ссылкой на источники писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к несколькими арабским странам, у которых есть мирные договоры с Израилем, с просьбой осудить действия палестинского движения, но они этого не сделали.

В 2020 году Израиль при содействии Вашингтона заключил так называемые «Авраамовы соглашения» с ОАЭ и Бахрейном. Обе страны выразили озабоченность боевыми действиями, но ХАМАС не осудили. У Израиля также есть дипломатические отношения с Египтом и Иорданией. Они тоже заявили об обеспокоенности эскалацией между израильтянами и палестинцами, но от конкретных оценок воздержались. Турция, которая в прошлом году договорилась с Израилем о возобновлении дипломатических отношений и обмене послами, призвала стороны конфликта к сдержанности.