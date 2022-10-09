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Шмыгаль сообщил о покупке дров и производстве буржуек для украинцев
Правительство Украины решило направить восьми областям 563 млн грн ($15.1 млн) на покупку дров для населения прифронтовых территорий, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Речь идет о районах Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, где существует риск повреждения инфраструктуры из-за боевых действий. Дрова раздадут жителям бесплатно.
Кроме того, «Укрзализныця» (Украинская железная дорога) по поручению кабинета министров произведет 6 тыс. печей-буржуек и дополнительно заготовит 6 тыс. куб. дров для Херсонской области.
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