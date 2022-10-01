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Глава «Нафтогаза» предложил использовать для отопления мусор вместо газа

В «Нафтогазе» считают более выгодным финансировать проекты по отоплению альтернативными видами топлива, чем закупать газ по текущим рыночным ценам
Юрий Витренко
Юрий Витренко (Фото: Anatolii Siryk/ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

К следующему отопительному сезону на Украине можно отказаться от газа и использовать вместо него топливо из мусора и биомассы, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на иное отопление, например, на биомассу, мусор», — сказал он (цитата по «Укринформ»).

По его словам, «Нафтогаз» вместе с Житомиром работают над тремя проектами ТЭЦ с генерацией на биомассе и RDF (Refuse-derived fuel, бытовые отходы, отсортированные, высушенные и спрессованные, например в гранулы). Их общая мощность составит 50 мегаватт.

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Витренко назвал подобные проекты экономически обоснованными и сообщил о привлечении средств на их реализацию от международных партнеров. «Нафтогазу» выгоднее финансировать такие проекты, чем закупать газ на отопительный сезон, добавил Витренко. «Потому что при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов — два-три месяца», — заявил он.

Что касается текущего отопительного сезона, то Украина, по словам главы «Нафтогаза», готова к нему на 90%, а в подземных хранилищах накоплено 13,9 млрд куб. м газа.

Украина объявила о прекращении закупок газа у России еще в 2015 году, однако продолжила приобретать его по виртуальному реверсу (покупка и потребление из транзитного потока) у европейских стран. В феврале Киев заявлял, что впервые получил газ в рамках физического реверса из Венгрии, в конце июля аналогичные поставки на Украину начались из Словакии.

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На Украине действуют несколько десятков ТЭЦ, часть из них работает на природном газе, другие — на угле и мазуте. С 2014 года Киев утратил контроль над частью теплоэлектростанций, в том числе на востоке страны. Весной министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что из-за боевых действий пострадали Ахтырская ТЭЦ (Сумская область), Трипольская (Киевская область) и Черниговская.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
мусор альтернативное топливо биотопливо ТЭЦ Украина
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